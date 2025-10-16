Χιλιάδες συνταξιούχοι θα λάβουν διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο

Για πρώτη φορά φέτος, θα καταβληθεί το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρίας και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ο Νοέμβριος αναμένεται να είναι ευνοϊκός μήνας για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς στους λογαριασμούς τους θα εμφανιστούν δύο καταθέσεις: η τακτική πληρωμή της σύνταξης και το νέο ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου ξεκινούν στις 26 Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται στις 29 Οκτωβρίου.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ακολουθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των Μισθωτών (ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο κ.ά.).

Υπενθυμίζεται πως τα χρήματα πιστώνονται μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα.

Το νέο επίδομα των 250 ευρώ

Για πρώτη φορά φέτος, θα καταβληθεί το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρίας και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η πληρωμή αναμένεται να γίνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Το βοήθημα αυτό θεσπίζεται σε μόνιμη βάση και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο

Η ενίσχυση των 250 ευρώ είναι:

  • Αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη από Δημόσιο ή τρίτους.
  • Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς Εφορία, Ταμεία, ΟΤΑ ή Τράπεζες.
  • Δεν υπόκειται σε καμία εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Το μέτρο στοχεύει στη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, που πλήττονται από το αυξημένο κόστος ζωής και τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.
