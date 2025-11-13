Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ

Βήματα προόδου κάνει συνεχώς η διοίκηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων το οποίο την περασμένη σεζόν έκανε ρεκόρ επισκεψιμότητας και τζίρου.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη στο Χιονοδρομικό Κέντρο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», συζητήθηκε με τον διευθυντή του Χιονοδρομικού Αλεξη Αγριο το θέμα του παρκινγκ που πέρυσι αποτέλεσε «πονοκέφαλο» στις μέρες αιχμής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται λύσεις για να μην παρατηρηθεί και τον φετινό χειμώνα το ίδιο πρόβλημα. Μια λύση που εξετάζεται είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου πάρκινγκ με εργασίες ασφαλτόστρωσης σε πολλά σημεία, κάτι που αν υλοποιηθεί θα αυξηθεί κατά 20% η χωρητικότητα του παρκινγκ. Το υφιστάμενο πάρκινγκ μπορεί να φιλοξενήσει 1.000 αυτοκίνητα και αν γίνει η επέκταση, θα μπορεί να φιλοξενεί 1.200 και αυτό θα είναι μια σημαντική ανάσα για τις μέρες που το Χιονοδρομικό σφύζει από επισκεψιμότητα. Επίσης, μια ακόμα λύση που έχει πέσει στο «τραπέζι» είναι να δημιουργηθεί περιφερειακός δρόμος και έτσι να υπάρχει δυνατότητα εισόδου-εξόδου από διαφορετική κατεύθυνση, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά ώστε να μη δημιουργείται κυκλοφορικό κομφούζιο.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες, όμως το σημαντικό είναι ότι τόσο η διοίκηση του Χιονοδρομικού, όσο και η Περιφέρεια είναι σε ανοιχτή γραμμή για να λυθεί το θέμα του πάρκινγκ που θα «απογειώσει» ακόμα περισσότερο την εγκατάσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



