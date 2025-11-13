Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη στο Χιονοδρομικό Κέντρο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», συζητήθηκε με τον διευθυντή του Χιονοδρομικού Αλεξη Αγριο το θέμα του παρκινγκ που πέρυσι αποτέλεσε «πονοκέφαλο» στις μέρες αιχμής.

Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ
13 Νοέ. 2025 21:00
Pelop News

Βήματα προόδου κάνει συνεχώς η διοίκηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων το οποίο την περασμένη σεζόν έκανε ρεκόρ επισκεψιμότητας και τζίρου.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη στο Χιονοδρομικό Κέντρο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», συζητήθηκε με τον διευθυντή του Χιονοδρομικού Αλεξη Αγριο το θέμα του παρκινγκ που πέρυσι αποτέλεσε «πονοκέφαλο» στις μέρες αιχμής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται λύσεις για να μην παρατηρηθεί και τον φετινό χειμώνα το ίδιο πρόβλημα. Μια λύση που εξετάζεται είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου πάρκινγκ με εργασίες ασφαλτόστρωσης σε πολλά σημεία, κάτι που αν υλοποιηθεί θα αυξηθεί κατά 20% η χωρητικότητα του παρκινγκ. Το υφιστάμενο πάρκινγκ μπορεί να φιλοξενήσει 1.000 αυτοκίνητα και αν γίνει η επέκταση, θα μπορεί να φιλοξενεί 1.200 και αυτό θα είναι μια σημαντική ανάσα για τις μέρες που το Χιονοδρομικό σφύζει από επισκεψιμότητα. Επίσης, μια ακόμα λύση που έχει πέσει στο «τραπέζι» είναι να δημιουργηθεί περιφερειακός δρόμος και έτσι να υπάρχει δυνατότητα εισόδου-εξόδου από διαφορετική κατεύθυνση, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά ώστε να μη δημιουργείται κυκλοφορικό κομφούζιο.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες, όμως το σημαντικό είναι ότι τόσο η διοίκηση του Χιονοδρομικού, όσο και η Περιφέρεια είναι σε ανοιχτή γραμμή για να λυθεί το θέμα του πάρκινγκ που θα «απογειώσει» ακόμα περισσότερο την εγκατάσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ
20:48 «Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα
20:39 «Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ», νέα μαρτυρία για τον «ιερέα» youtuber
20:26 Opinion Poll: Διατηρεί προβάδισμα 16,5 μονάδων η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ
20:19 Καιρός: Θα μας τρελάνει, αύριο (14/11/2025) έρχεται η άνοιξη!
20:13 Δράση ζωής στην πισίνα από ΝΕΠ, ΕΕΦΙΕ καιΚΔΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή»
20:12 Εξαφάνιση μυστήριο 31χρονου στη Ναύπακτο
20:10 Αρχίζουν οι ναυμαχίες και για τους Ανδρες της ΝΕΠ
20:09 «Αγαπάω τα γατάκια και θέλω μόνο το καλό τους», τρία χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον 63χρονο βασανιστή
20:00 «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Yποπτες 1.200 αιτήσεις από Ηλεία
19:56 Αίγιο: Διπλή κινητοποίηση διαμαρτυρίας από αγρότες-κτηνοτρόφους ΦΩΤΟ
19:48 Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος
19:41 Αλλαγή δεδομένων για προπονητή στην Παναχαϊκή
19:29 Μπατακλάν: Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από το βράδυ της κόλασης, ΒΙΝΤΕΟ
19:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στην Εξεταστική «Φραπές» και «Χασάπης»
19:09 Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ
19:00 Επενδύοντας στην κοινωνική μόλυνση
18:50 Παναγιωτάρας: «Μόνο καθαρή νίκη με Έσπερο»
18:43 HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε: Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2025
18:41 Η ατάκα με το «no way» του Έβανς, που πάγωσε τους πάντες στο ΣΕΦ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ