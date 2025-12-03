Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: «Πρώτος στόχος οι 200.000 επισκέπτες»

Σε αντίθεση με τον Οδοντωτό, που παρουσιάζει τα γνωστά προβλήματα και με το μέλλον του να είναι αβέβαιο, το άλλο μεγάλο «όχημα» των Καλαβρύτων, το εκσυγχρονισμένο Χιονοδρομικό Κέντρο, είναι έτοιμο και φέτος να φιλοξενήσει χιλιάδες επισκέπτες.

Το αναβαθμισμένο Χιονοδρομικό Κέντρο, σε συνδυασμό με τις περυσινές ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας, με περίπου 200.000 άτομα να το επισκέπτονται στη διάρκεια των 3,5 μηνών που παρέμεινε ανοιχτό.

Το φετινό «στοίχημα» είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς στόχος των υπευθύνων είναι να σημειωθεί νέο ρεκόρ επισκεψιμότητας. Προς το παρόν, κρατούν χαμηλούς τόνους, αφού όλα εξαρτώνται από το πότε θα πέσει επαρκές χιόνι. Πάντως, με τις χιονοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας, έχει πέσει χιόνι στην κορυφή του Χελμού, όμως δεν είναι ακόμη αρκετό ώστε να στρωθούν οι πίστες και να λειτουργήσουν.

Ηδη οι υπεύθυνοι έχουν λάβει την απόφαση να ανοίξουν για το ευρύ κοινό στις 20 Δεκεμβρίου το σαλέ, στην είσοδο του Χιονοδρομικού, καθώς και τα lift για μια βόλτα στο βουνό, ωστόσο, το άνοιγμα των πιστών θα εξαρτηθεί από τη χιονόπτωση.

Ο Αλέξης Αγριος, μιλώντας στην «Π», τόνισε:

«Είμαστε σχεδόν έτοιμοι και στις 20 Δεκεμβρίου ανοίγουμε για το κοινό το σαλέ, όμως οι πίστες θα ανοίξουν όταν έχουμε αρκετό χιόνι. Στόχος μας για τη φετινή σεζόν είναι να φτάσουμε ξανά τους 200.000 επισκέπτες, όπως πέρυσι, αριθμός που αποτέλεσε ρεκόρ. Μακάρι να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τη χιονόπτωση και από το πόσο διάστημα θα παραμείνει ανοιχτό το Κέντρο. Πάντως, είμαι αισιόδοξος ότι και φέτος θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν».

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ

Η «Π» ρώτησε τον κ. Αγριο αν υπάρχουν νέες παροχές για τους σκιέρ ενόψει της φετινής σεζόν, και αποκάλυψε ότι δύο νέες εμπειρίες προστίθενται για τους επισκέπτες.

Ενας νέος χώρος καφέ στην κορυφή του Χιονοδρομικού, με θέα από τον Κορινθιακό μέχρι το Ιόνιο.

Ενα νέο snowpark στη μέση του βουνού, το οποίο φιλοξενεί το μοναδικό airbag landing της χώρας και θα μπορούν να κάνουν χρήση οι σκιερ, αλλά και αυτοί που αγαπούν το snowboard.

Πρόκειται για το νέο μπαλόνι προσγείωσης για snowboarders –ένας ειδικός αερόσακος που επιτρέπει στους αθλητές να δοκιμάζουν άλματα και φιγούρες με πλήρη ασφάλεια, καθώς το τερέν προσγείωσης παραμένει σταθερά προστατευμένο.

«Θα είναι ένας χώρος διασκέδασης μοναδικός στην Ελλάδα. Είμαστε αισιόδοξοι για τον καιρό και προσδοκούμε ότι ο Δεκέμβριος και η εορταστική περίοδος θα κυλήσουν ομαλά» πρόσθεσε ο διευθυντής του Χιονοδρομικού.

Ενδεικτικό της ετοιμότητας του Χιονοδρομικού Κέντρου είναι ότι έχει ήδη προκηρυχθεί αγγελία για την πρόσληψη 95 ατόμων, ώστε να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες των υπηρεσιών της εγκατάστασης.

