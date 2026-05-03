Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και στο νομό Ιωαννίνων

Συνολικά οκτώ αποχιονιστικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας βρίσκονται στους δρόμους.

 

03 Μάι. 2026 18:33
Pelop News

Ασθενείς χιονοπτώσεις καταγράφηκαν την Κυριακή 3 Μαΐου, στα ορεινά του νομού Ιωαννίνων, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν σε χειμερινό σκηνικό, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της άνοιξης.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι κατά τόπους χιονοπτώσεις έντυσαν το τοπίο στα λευκά, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, με συνολικά οκτώ αποχιονιστικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας να βρίσκονται στους δρόμους.

Η σημερινή ημέρα εκτιμάται ότι σηματοδοτεί το τέλος της πρόσκαιρης κακοκαιρίας, καθώς από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδος της θερμοκρασίας, με συνθήκες που θα επανέλθουν σε πιο ανοιξιάτικα επίπεδα τις επόμενες ημέρες.

