Χίος: Γιατί δεν λειτουργούσε η θερμική κάμερα του Λιμενικού στην τραγωδία

Πλέον στα χέρια των Αρχών είναι ο Μαροκινός που επέβαινε στη βάρκα των μεταναστών που ναυάγησε το βράδυ της Τρίτης στη Χίο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 25.

Κακοκαιρία: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Παράλληλα έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τις συνθήκες του ναυαγίου, με το Λιμενικό να επισημαίνει ότι δεν είχε γίνει χρήση της θερμικής κάμερας πάνω στο σκάφος.

Ανάμεσα στους ναυαγούς ήταν και ένας Μαροκινός που έχει αναγνωριστεί από τους άλλους διασωθέντες ότι ήταν ο διακινητής των παράνομων μεταναστών.

Όλοι οι άλλοι μετανάστες στη λέμβο ήταν από το Αφγανιστάν.

Ανοιχτά της ακτής Μυρσινίδι είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες από θαλάσσης και αέρος για τον εντοπισμό ανθρώπων που ίσως είναι αγνοούμενοι, αλλά και για αντικείμενα και άλλα στοιχεία που θα φωτίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Όπως έγινε γνωστό, δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα την οποία διέθετε το σκάφος του Λιμενικού που ενεπλάκη στο ναυάγιο.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού η χρήση της κάμερας δεν κρίθηκε αναγκαία, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του σκάφους, καθώς είχε ήδη εντοπιστεί το σκάφος με τους μετανάστες.

Ειδικότερα, πηγές του Λιμενικού Σώματος, αναφέρουν ότι το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με του παράνομους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.

Τρεις τραυματίες στη ΜΕΘ

Σύμφωνα με τον διοικητή νοσοκομείο της Χίου, Τσακίρη Χρήστου, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 23 τραυματίες, 22 Αφγανοί και μία λιμενικός. Τρεις από τους είναι στη ΜΕΘ, ενώ η κατάσταση της υγείας της Λιμενικού είναι καλή.

Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, τα οποία νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, δεν υπάρχει, προς το παρόν ζήτημα αεροδιακομιδής.

ΕΔΕ για το περιστατικό

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ανακοίνωση για την τραγωδία εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης το Λιμενικό δίνοντας λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο χειριστής του ταχυπλόου αρχικά δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του σκάφους του Λιμενικού «αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ».

Κατά την ανακοίνωση «από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα».

Όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, το φουσκωτό που προσέκρουσε στο σκάφος του λιμενικού ήταν περίπου 8 μέτρων και σε αυτό επέβαιναν τουλάχιστον 39 μετανάστες.

Οι ίδιες πηγές εξηγούσαν ότι η πρόσκρουση έγινε 1,5 μίλι από τη Χίο «καθαρά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων». Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με νέες πληροφορίες κανείς από τους μετανάστες δεν φορούσε σωσίβιο.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται ότι, αντίθετα με πληροφορίες που διακινήθηκαν, δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι οι νεκροί είναι 15 με τις 14 σορούς (11 αντρών και 3 γυναικών) να εντοπίζονται στη θάλασσα και μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της στο νοσοκομείο που διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένη.

Συνολικά περισυνελέγησαν 25 αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) που μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο ενώ στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα διακομίστηκαν και δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού με τον άνδρα να έχει πάρει εξιτήριο και τη γυναίκα να παραμένει για εξετάσεις.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικού σκάφους με ιδιώτες δύτες, καθώς και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στη Χίο

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

» Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



