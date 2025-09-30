Χίος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες, στα χέρια των Αρχών ο διακινητής

Σκηνές καταδίωξης στα παράλια της Χίου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (30/09), όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε φουσκωτό ταχύπλοο με επιβαίνοντες αλλοδαπούς να κατευθύνεται προς το νησί.

Παρά τα ηχητικά και οπτικά σήματα που του έγιναν, το σκάφος δεν σταμάτησε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Λίγο αργότερα προσάραξε σε παραλία κοντά στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, όπου οι επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, στελέχη του Λιμεναρχείου Χίου σε συνεργασία με την Αστυνομία εντόπισαν συνολικά 31 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης (ΒΙΑΛ).

Κατά την προανάκριση, συνελήφθη ένας 41χρονος Ιρανός, που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής τους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί διευκόλυνσης μεταφοράς μεταναστών και παράνομης εισόδου στη χώρα.

Το ταχύπλοο που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση μεταφοράς υπέστη καταστροφή.

