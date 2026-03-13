Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας

Η σημερινή μας πρόταση αφορά έναν πασχαλινό προορισμό που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες. Ο λόγος για τη Χίο ένας τόπος με μοναδικά χωριά για να επισκεφθείτε, ενδιαφέροντα έθιμα για να παρακολουθήσετε, εκκλησίες και μοναστήρια για μια κατανυκτική Μεγάλη Εβδομάδα, καλό φαγητό και πολλές επιλογές διαμονής.

Αν θέλετε να είστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, θα μείνετε στην πόλη της Χίου, που βρίσκεται στα ανατολικά του νησιού. Εδώ εντοπίζεται ο πιο οργανωμένος οικισμός, με το πλεονέκτημα ότι απέχει μόλις δέκα λεπτά από τον Βροντάδο -εκεί όπου «χτυπά» η καρδιά της Ανάστασης: ο διάσημος ρουκετοπόλεμος. Αν, πάλι, προτιμάτε κάτι πιο γραφικό, μπορείτε να μείνετε στο Πυργί, τα Μεστά, τη Βολισσό, τον Κάμπο ή σε όποιο άλλο σημείο τραβά η καρδιά σας.

Το Πυργί απέχει 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου και 32 χιλιόμετρα από τον Βροντάδο. Είναι ίσως το πιο πολυφωτογραφημένο χωριό του νησιού -και όχι άδικα. Διαθέτει μια μοναδική μεσαιωνική αρχιτεκτονική, που σπάνια συναντά κανείς αλλού. Οι Γενοβέζοι, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν και να οργανώσουν τους διασκορπισμένους οικισμούς της μαστίχας, τους συνένωσαν και δημιούργησαν ένα ισχυρό τείχος γύρω τους. Αυτό, όμως, που πραγματικά εντυπωσιάζει στο Πυργί είναι τα διακοσμητικά μοτίβα στα σπίτια του χωριού -τα περίφημα «ξυστά».

Τα Μεστά απέχουν 36 χλμ. από τη Χίο και είναι ένας ακόμη μεσαιωνικός οικισμός, πανέμορφος και καλοδιατηρημένος. Σχεδόν εξ ολοκλήρου πέτρινο, το χωριό μοιάζει παραμυθένιο: μικρά, θολωτά τούνελ που ενώνουν γειτονιές και άλλα που δεν οδηγούν πουθενά, καθώς είχαν σχεδιαστεί για να παραπλανούν εχθρούς, ξύλινες πόρτες και μικρά παράθυρα, στενά καλντερίμια, πυργόσπιτα και κυκλικοί πύργοι.

Η Βολισσός, από την άλλη, απέχει 38 χλμ. από την πόλη της Χίου -απόσταση που σε χρόνο μεταφράζεται περίπου σε 50 λεπτά, καθώς το οδικό δίκτυο του νησιού είναι αρκετά φιδογυριστό. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά και είναι χτισμένη στην πλαγιά ενός λόφου που αγναντεύει το Αιγαίο. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα γραφικό οικισμό, πετρόχτιστο στο μεγαλύτερο μέρος του, με μια όμορφη πλατεία, ιδανική για ανοιξιάτικο άραγμα με σούμα, το τοπικό ποτό, και κουβέντα με τους ντόπιους. Αν τώρα θέλετε να ξυπνάτε και να κοιμάστε με το μεθυστικό άρωμα των εσπεριδοειδών, τότε θα πάτε προς το χωριό Κάμπος, εδώ όπου βρίσκονται οι πορτοκαλαιώνες, του νησιού.

