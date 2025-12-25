Χίος: Το χριστουγεννιάτικο χωριό από πλεκτά που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο σκηνικό έχει στηθεί στη Χίος, μετατρέποντας την παράδοση του πλεξίματος σε μια παραμυθένια εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Πρόκειται για το χειροποίητο Πλεκτό Χωριό, μια γιορτινή δημιουργία που κερδίζει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον επισκεπτών και κατοίκων.

Στο επίκεντρο του χωριού δεσπόζει ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 10 μέτρων, κατασκευασμένο από 3.500 πλεκτά τετράγωνα μοτίβα. Γύρω του ξεδιπλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος από περισσότερα από 30 εκθέματα, όλα φτιαγμένα στο χέρι, που συνθέτουν μια ζεστή και ονειρική εικόνα.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και εξελίσσεται διαρκώς, καθώς κάθε Χριστούγεννα προστίθενται νέες δημιουργίες. Για τη φετινή διοργάνωση, 16 γυναίκες εργάστηκαν στο πλέξιμο των κομματιών, ενώ περίπου 25 ακόμη άτομα συνέβαλαν στις ξύλινες κατασκευές, τον φωτισμό και τη ζωγραφική, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο εικαστικό αποτέλεσμα.

Στο πλεκτό χωριό φιλοξενούνται φάτνες, φιγούρες του Άγιου Βασίλη και πλήθος πρωτότυπων καλλιτεχνικών κατασκευών, που αποτυπώνουν το μεράκι, τη φαντασία και το πνεύμα εθελοντισμού της τοπικής κοινωνίας. Κάθε λεπτομέρεια αναδεικνύει τη χαρά της χειροποίητης δημιουργίας και τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

Η δράση υλοποιείται με τη στήριξη του Δήμος Χίου και του Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θυμιανών Χίου, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ιδιαίτερη, ζεστή και αυθεντικά χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

