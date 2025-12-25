Χίος: Το χριστουγεννιάτικο χωριό από πλεκτά που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μοναδικό πλεκτό χωριό, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου στο χέρι, χαρίζει φέτος στη Χίο εικόνες ζεστασιάς και γιορτινής μαγείας, με πρωταγωνιστή ένα εντυπωσιακό δέντρο 10 μέτρων από χιλιάδες πλεκτά μοτίβα.

Χίος: Το χριστουγεννιάτικο χωριό από πλεκτά που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι ΒΙΝΤΕΟ
25 Δεκ. 2025 17:48
Pelop News

Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο σκηνικό έχει στηθεί στη Χίος, μετατρέποντας την παράδοση του πλεξίματος σε μια παραμυθένια εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Πρόκειται για το χειροποίητο Πλεκτό Χωριό, μια γιορτινή δημιουργία που κερδίζει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον επισκεπτών και κατοίκων.

Στο επίκεντρο του χωριού δεσπόζει ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 10 μέτρων, κατασκευασμένο από 3.500 πλεκτά τετράγωνα μοτίβα. Γύρω του ξεδιπλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος από περισσότερα από 30 εκθέματα, όλα φτιαγμένα στο χέρι, που συνθέτουν μια ζεστή και ονειρική εικόνα.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και εξελίσσεται διαρκώς, καθώς κάθε Χριστούγεννα προστίθενται νέες δημιουργίες. Για τη φετινή διοργάνωση, 16 γυναίκες εργάστηκαν στο πλέξιμο των κομματιών, ενώ περίπου 25 ακόμη άτομα συνέβαλαν στις ξύλινες κατασκευές, τον φωτισμό και τη ζωγραφική, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο εικαστικό αποτέλεσμα.

Στο πλεκτό χωριό φιλοξενούνται φάτνες, φιγούρες του Άγιου Βασίλη και πλήθος πρωτότυπων καλλιτεχνικών κατασκευών, που αποτυπώνουν το μεράκι, τη φαντασία και το πνεύμα εθελοντισμού της τοπικής κοινωνίας. Κάθε λεπτομέρεια αναδεικνύει τη χαρά της χειροποίητης δημιουργίας και τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

Η δράση υλοποιείται με τη στήριξη του Δήμος Χίου και του Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θυμιανών Χίου, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ιδιαίτερη, ζεστή και αυθεντικά χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι απαντά η πλευρά του
20:12 Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Χριστούγεννα» – Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη στο πιο διαχρονικό ελληνικό εορταστικό τραγούδι
20:00 Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πέθανε από πνιγμό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπροστά στην οικογένειά του
19:36 Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης
19:24 Αταλάντη: Βανδαλισμός σε ΑΤΜ ανήμερα των γιορτών – Με πέτρα το έθεσε εκτός λειτουργίας ΦΩΤΟ
19:12 Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων – Απαντήσεις αναζητούν από το smartwatch
19:00 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Ιανουαρίου 2026 – Ποια μπαίνουν σε προπληρωμένη κάρτα
18:48 Τοξικοί συγγενείς στις γιορτές; Πότε και πώς πρέπει να βάλεις όρια, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά
18:38 Σουηδία: «Σοβαρό περιστατικό» με πυροβολισμούς στο Μπόντεν – Πολλοί τραυματίες, ύποπτος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία
18:36 Βαρθολομαίος: «Η πίστη να επουλώνει πληγές, όχι να τροφοδοτεί πολέμους»
18:24 Καταδίωξη-θρίλερ στο Ίλιον: 12χρονος και 13χρονος έκλεψαν μηχανή – Ερευνάται σύνδεση με συμμορία ΒΙΝΤΕΟ
18:15 Αγρίνιο: Φωτιά σε σοφίτα από καμινάδα ανήμερα των Χριστουγέννων – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής BINTEO
18:12 Λέρος: Χριστούγεννα με χαλάζι – «Άσπρισε» το Λακκί, σε επιφυλακή ο Δήμος
18:00 Ξεκίνησε η μάχη κατά της παχυσαρκίας – Έγινε η αρχή με 30.000 ωφελούμενους
17:48 Χίος: Το χριστουγεννιάτικο χωριό από πλεκτά που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Η εταιρία που σκότωσε 57 αθώους»
17:24 Εύοσμος: Το ελληνικό FBI ανέλαβε την υπόθεση – Τι εξετάζεται μετά την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
17:12 Washington Post: «Καλά Χριστούγεννα» στη Δύση, μακρύς χειμώνας για Ουκρανία και Ευρώπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ