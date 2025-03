Λειτουργεί ξανά το Χίθροου: Ξεκινούν οι πτήσεις, που θα δοθεί προτεραιότητα

Το αεροδρόμιο Χίθροου εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας γνωστό ότι ξεκινούν και πάλι οι πτήσεις, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί « στον επαναπατρισμό και τη μετεγκατάσταση των αεροσκαφών».

«Οι ομάδες μας εργάζονται ακούραστα μετά το περιστατικό για να εξασφαλίσουν ταχεία ανάκαμψη. Είμαστε πλέον σε θέση να επανεκκινήσουμε με ασφάλεια τις πτήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στον επαναπατρισμό και τη μετεγκατάσταση των αεροσκαφών.

Παρακαλείστε να μην ταξιδέψετε στο αεροδρόμιο, εκτός εάν η αεροπορική σας εταιρεία σας έχει συμβουλεύσει να το κάνετε.

Our teams have worked tirelessly since the incident to ensure a speedy recovery. We’re now safely able to restart flights, prioritising repatriation and relocation of aircraft. Please do not travel to the airport unless your airline has advised you to do so. (1/2) pic.twitter.com/fhUGiXCh6B

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025