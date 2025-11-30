Χονγκ-Κονγκ: 146 οι μέχρι τώρα νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες

Οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ επιβεβαίωσαν την Κυριακή (30/11) ότι τουλάχιστον 146 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φονική φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστες την περασμένη Τετάρτη (26/11). Παράλληλα, 150 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 79 έχουν τραυματιστεί.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ κτήρια του συγκροτήματος Γουάνγκ Φουκ, στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ. Η κοινή γνώμη εκφράζει έντονη οργή, καθώς υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι η πυρκαγιά ενισχύθηκε από εύφλεκτα οικοδομικά υλικά.

Από το Σάββατο (29/11) βρίσκεται σε εξέλιξη τριήμερο εθνικό πένθος στο Χονγκ Κονγκ, με χιλιάδες πολίτες να συρρέουν στο σημείο της τραγωδίας για να καταθέσουν λουλούδια και σημειώματα. Σε κάποιες στιγμές, οι ουρές ξεπέρασαν τα 2 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα φωτιά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και επτά δεκαετίες. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται καθημερινά, καθώς συνεχίζεται η δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης.

Η αιτία του συμβάντος παραμένει άγνωστη. Οκτώ άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά, σε σχέση με τις εργασίες ανακαίνισης των κτηρίων, ενώ άλλοι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο 40 ώρες μετά το ξέσπασμά της, το πρωί της Παρασκευής (28/11), με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 πυροσβεστών.

