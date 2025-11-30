Χονγκ-Κονγκ: 146 οι μέχρι τώρα νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες

Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται καθημερινά, καθώς συνεχίζεται η δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης.

Χονγκ-Κονγκ: 146 οι μέχρι τώρα νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες
30 Νοέ. 2025 17:56
Pelop News

Οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ επιβεβαίωσαν την Κυριακή (30/11) ότι τουλάχιστον 146 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φονική φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστες την περασμένη Τετάρτη (26/11). Παράλληλα, 150 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 79 έχουν τραυματιστεί.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ κτήρια του συγκροτήματος Γουάνγκ Φουκ, στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ. Η κοινή γνώμη εκφράζει έντονη οργή, καθώς υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι η πυρκαγιά ενισχύθηκε από εύφλεκτα οικοδομικά υλικά.

Από το Σάββατο (29/11) βρίσκεται σε εξέλιξη τριήμερο εθνικό πένθος στο Χονγκ Κονγκ, με χιλιάδες πολίτες να συρρέουν στο σημείο της τραγωδίας για να καταθέσουν λουλούδια και σημειώματα. Σε κάποιες στιγμές, οι ουρές ξεπέρασαν τα 2 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα φωτιά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και επτά δεκαετίες. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται καθημερινά, καθώς συνεχίζεται η δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης.

Η αιτία του συμβάντος παραμένει άγνωστη. Οκτώ άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά, σε σχέση με τις εργασίες ανακαίνισης των κτηρίων, ενώ άλλοι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο 40 ώρες μετά το ξέσπασμά της, το πρωί της Παρασκευής (28/11), με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 πυροσβεστών.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:44 Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
19:33 Δικηγόροι Αιγίου: Απόλυτη ισοπαλία και πάμε για τελικό την Κυριακή
19:25 Η αδυναμία επιβίωσης των αγροτών. Το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα της ελληνικής κρίσης
19:22 Εσταξε ξανά μέλι για την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
19:02 Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο, στο δρόμο για το μαιευτήριο
18:55 Ηττα για τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ – Βράβευση Κουτρούλη
18:53 Από τη Μακρυνεία Αγρινίου ο 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Λούτσα
18:46 Υποχρεωτικές από τη Δευτέρα για τις επιχειρήσεις οι συναλλαγές μέσω IRIS με τους ιδιώτες
18:40 Κικίλιας: Αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικές λιμενικές υποδομές»
18:35 Ινδονησία: 442 νεκροί και πάνω από 400 αγνοούμενοι
18:30 Ελβετία: «Λαϊκή» ψήφος προστασίας για τους πολύ πλούσιους!
18:24 Αγροτικά μπλόκα: Στο Νοσοκομείο δύο αγρότες κι ένας αστυνομικός
18:15 Νέες εμπειρίες για τις Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στη Νέα Σμύρνη
18:14 Ζητούν από τον Γ. Φλωρίδη εφαρμογή της απόφασης για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις!
18:00 Α. Νικολακόπουλος: Ζητά την ενίσχυση δικαστικών υπηρεσιών σε Πύργο και Αμαλιάδα
17:56 Χονγκ-Κονγκ: 146 οι μέχρι τώρα νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες
17:52 Τι είπαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
17:42 Συλλυπητήρια στην οικογένεια Χωρίτου από την παράταξη Σβόλη
17:37 Αιγιάλεια – ΝΔ: Ενωτική η νέα πρόεδρος στην πρώτη επίσημη δήλωσή της
17:35 Ηττα από Ανδρογέα για τις Γυναίκες του Προμηθέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ