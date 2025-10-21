Χονγκ Κονγκ: «Φως» στο δυστύχημα με το αεροσκάφος που κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση

Η πτήση της Emirates έφτασε από το Ντουμπάι στην Κίνα το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) όταν κατά τη διάρκεια της προσγείωσης βγήκε από τον διάδρομο, έσπασε τον περιμετρικό φράχτη και συγκρούστηκε με το όχημα ασφαλείας του αεροδρομίου, σπρώχνοντάς το στο νερό.

21 Οκτ. 2025 16:17
Pelop News

Δύο υπάλληλοι ασφαλείας του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα εμπορικό αεροσκάφος βγήκε από την πορεία του στον διάδρομο προσγείωσης, χτύπησε το όχημα τους και το πέταξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το BBC, η πτήση της Emirates έφτασε από το Ντουμπάι στην Κίνα το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) όταν κατά τη διάρκεια της προσγείωσης βγήκε από τον διάδρομο, έσπασε τον περιμετρικό φράχτη και συγκρούστηκε με το όχημα ασφαλείας του αεροδρομίου, σπρώχνοντάς το στο νερό.
Οι υπάλληλοι, ηλικίας 30 και 41 ετών, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το όχημα, το οποίο βρισκόταν πέντε μέτρα μακρυά από την ακτή και επτά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το αεροσκάφος κατέληξε και αυτό στο νερό, αλλά τα τέσσερα μέλη του πληρώματος επέζησαν.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της συντριβής καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο θανατηφόρα αεροπορικά ατυχήματα των τελευταίων ετών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την πορεία που ακολούθησε το αεροσκάφος κατά την προσγείωση. Ο καιρός, η κατάσταση του διαδρόμου, το αεροσκάφος και το πλήρωμά του θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 11 εμπορικές πτήσεις που είχαν αρχικά προγραμματιστεί να φτάσουν στο αεροδρόμιο τη Δευτέρα έχουν ακυρωθεί.
