Συναγερμός στο Χονγκ Κονγκ: Φωτιά στο World Trade Center – Πάνω από 300 άνθρωποι παγιδευμένοι

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από τη φωτιά που ξέσπασε στον ουρανοξύστη World Trade Center του Χονγκ Κονγκ, στην εμπορική συνοικία Κόσγουεϊ Μπέι, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη (15/12) η κυβέρνηση, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δεκάδες άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στο κτίριο.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στις 12: 37 το μεσημέρι, τοπική ώρα, την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος για πολλούς εργαζόμενους.

【Fire broke out at World Trade Centre Hong Kong】At least 160 people are trapped and at least two are injured as a No.3 alarm fire broke out at the World Trade Centre Hong Kong in Causeway Bay. https://t.co/6pORnbxu4t pic.twitter.com/Lec5G3FPjp

— 星岛环球网 (@singtaonet) December 15, 2021