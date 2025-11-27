Χονγκ Κονγκ: Στους 83 οι νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες, τουλάχιστον 250 αγνοούμενοι

Σε τέσσερα από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος οι φλόγες έχουν σβήσει και σε τρία η κατάσβεση συνεχίζεται. Το όγδοο κτίριο δεν επηρεάστηκε από την πυρκαγιά

Χονγκ Κονγκ: Στους 83 οι νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες, τουλάχιστον 250 αγνοούμενοι
27 Νοέ. 2025 19:11
Δυστυχώς συνεχώς μεγαλώνει ακόμη περισσότερο ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς στο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ με τις Αρχές να μιλούν πλέον για 83 νεκρούς και 75 τραυματίες.

Εξαιρετικά υψηλός είναι και ο αριθμός των αγνοούμενων που πλέον ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.

Τουλάχιστον ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του και άλλοι 11 έχουν τραυματιστεί κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Μία και πλέον ημέρα από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Τάι Πο, οι Αρχές λένε ότι είναι «ουσιαστικά υπό έλεγχο» με λίγες εστίες να απομένουν στα κτίρια.

Ειδικότερα, σε τέσσερα από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος οι φλόγες έχουν σβήσει και σε τρία η κατάσβεση συνεχίζεται. Το όγδοο κτίριο δεν επηρεάστηκε από την φωτιά.

Το έργο της κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω των εύφλεκτων υλικών αλλά και του τεράστιου θερμικού φορτίου στα κτίρια.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια.

Εν τω μεταξύ, η προσοχή των Αρχών στρέφεται στα αίτια της πυρκαγιάς, που για την ώρα παραμένουν άγνωστα.

Το συγκρότημα κατοικιών ανακαινιζόταν και στο εξωτερικό είχαν στηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και πλέγματα που ήταν εύφλεκτα και φαίνεται ότι συνέβαλαν στο να διαδοθεί ταχύτατα η πυρκαγιά. Τρεις στελέχη της κατασκευαστικής εταιρείας έχουν συλληφθεί με την υποψία ανθρωποκτονίας και «βαριάς αμέλειας».

Το χρονικό της τραγωδίας
Οι πρώτες φλόγες εντοπίστηκαν γύρω στις 14:51 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 08:51 στην Ελλάδα). Περίπου την ίδια ώρα έγινε η πρώτη κλήση στην Πυροσβεστική και τα οχήματα έφτασαν μέσα σε 10 λεπτά, την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονταν από τους χαμηλούς ορόφους προς τα πάνω.

Μέσα σε περίπου μία ώρα (στις 16:10) οι φωτιές είχαν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον ακόμη δύο ουρανοξύστες, αναφέρει το BBC

Οι πρώτες αναφορές για νεκρό ήλθαν στις 16:41 και αφορούσαν έναν πυροσβέστη.

Ως τις 18:22 η πυρκαγιά θεωρήθηκε επιπέδου 5, το μεγαλύτερο σε ισχύ στην πόλη.

