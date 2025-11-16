Χορευτικό τμήμα Δήμου Πατρέων: Βραδιά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πάτρας πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου εκδήλωση αφιερωμένη στην Εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Κορδάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Δημησιάνος, ο Πρόεδρος του Νοτίου Διαμερίσματος Δημήτριος Μπούσιας, καθώς και πλήθος πολιτών.

Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης αναφερόμενος στον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και τους αντιδικτατορικούς αγώνες τόνισε: «Δεν μας χωρίζει τίποτα, γιατί είμαστε οι άνθρωποι της δουλειάς που παράγουμε τον πλούτο. Όσο κι αν προσπαθούν να μας μοιράσουν, μας ενώνουν οι αγώνες για ένα καλύτερο αύριο».

Ο υπεύθυνος του Χορευτικού και Δημοτικός Σύμβουλος, Χρήστος Γιαννόπουλος, άνοιξε την εκδήλωση αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ομιλία του: «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ημερομηνία που απλώς “τιμούμε”, είναι ένας καθρέφτης που κάθε Νοέμβρη μάς ρωτά αν αντέχουμε να κοιταχτούμε. Δεν είναι μόνο οι φοιτητές πίσω από τα κάγκελα — είναι η ιδέα πως ο άνθρωπος, όσο μικρός κι αν νιώθει, μπορεί να σταθεί απέναντι στο “αδύνατο” όταν αρνείται να σωπάσει».

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Ορχήστρα του Χορευτικού Δήμου Πάτρας, με μαέστρο τη Δήμητρα Αψώμοτου. Τις χορογραφίες υπέγραψε ο Χρήστος Γιαννόπουλος, ενώ τη διδασκαλία ανέλαβε η Αναστασία Γκέλμπεση.

Στη σκηνή ανέβηκε το Εφηβικό Τμήμα του Χορευτικού Δήμου Πάτρας, μετατρέποντας την ιστορική μνήμη σε κίνηση, ρυθμό και συγκίνηση.

Την επιμέλεια του βίντεο είχε ο Βασίλης Τζουβελέκης και τους φωτισμούς ο Γιώργος Αχιλλεόπουλος, χαρίζοντας στην εκδήλωση την ατμόσφαιρα που της άρμοζε.

Την γενική επιμέλεια της παράστασης είχε ο Χρήστος Γιαννόπουλος.

