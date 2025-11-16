Χορευτικό τμήμα Δήμου Πατρέων: Βραδιά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης

Χορευτικό τμήμα Δήμου Πατρέων: Βραδιά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16 Νοέ. 2025 15:12
Pelop News

Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πάτρας πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου εκδήλωση αφιερωμένη στην Εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Κορδάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Δημησιάνος, ο Πρόεδρος του Νοτίου Διαμερίσματος Δημήτριος Μπούσιας, καθώς και πλήθος πολιτών.

Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης αναφερόμενος στον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και τους αντιδικτατορικούς αγώνες τόνισε: «Δεν μας χωρίζει τίποτα, γιατί είμαστε οι άνθρωποι της δουλειάς που παράγουμε τον πλούτο. Όσο κι αν προσπαθούν να μας μοιράσουν, μας ενώνουν οι αγώνες για ένα καλύτερο αύριο».

Ο υπεύθυνος του Χορευτικού και Δημοτικός Σύμβουλος, Χρήστος Γιαννόπουλος, άνοιξε την εκδήλωση αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ομιλία του: «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ημερομηνία που απλώς “τιμούμε”, είναι ένας καθρέφτης που κάθε Νοέμβρη μάς ρωτά αν αντέχουμε να κοιταχτούμε. Δεν είναι μόνο οι φοιτητές πίσω από τα κάγκελα — είναι η ιδέα πως ο άνθρωπος, όσο μικρός κι αν νιώθει, μπορεί να σταθεί απέναντι στο “αδύνατο” όταν αρνείται να σωπάσει».

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Ορχήστρα του Χορευτικού Δήμου Πάτρας, με μαέστρο τη Δήμητρα Αψώμοτου. Τις χορογραφίες υπέγραψε ο Χρήστος Γιαννόπουλος, ενώ τη διδασκαλία ανέλαβε η Αναστασία Γκέλμπεση.

Στη σκηνή ανέβηκε το Εφηβικό Τμήμα του Χορευτικού Δήμου Πάτρας, μετατρέποντας την ιστορική μνήμη σε κίνηση, ρυθμό και συγκίνηση.

Την επιμέλεια του βίντεο είχε ο Βασίλης Τζουβελέκης και τους φωτισμούς ο Γιώργος Αχιλλεόπουλος, χαρίζοντας στην εκδήλωση την ατμόσφαιρα που της άρμοζε.

Την γενική επιμέλεια της παράστασης είχε ο Χρήστος Γιαννόπουλος.

Χορευτικό τμήμα Δήμου Πατρέων: Βραδιά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Χορευτικό τμήμα Δήμου Πατρέων: Βραδιά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Χορευτικό τμήμα Δήμου Πατρέων: Βραδιά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΧορευτικό τμήμα Δήμου Πατρέων: Βραδιά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Χορευτικό τμήμα Δήμου Πατρέων: Βραδιά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:23 Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η Δύση είχε αντιδράσει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία
18:10 Πάτρα: Κίνδυνος από πλάτανο στο Σαραβάλι – Παρέμβαση ζητούν κάτοικοι μέσω της «Ανοικτής Γραμμής»
18:02 Πάτρα: Το λιμάνι, η Γκίλφοϊλ, οι εξορύξεις και η λύση με ένα δημοψήφισμα
17:53 Το θετικό ντεμπούτο των Κωστούλα και Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2026 ζητά η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
17:42 Ο Προμηθέας υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό, τώρα «τελικός» στη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
17:33 Δολοφονία Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες
17:30 Ο Παναιγιάλειος με γκολ στις καθυστερήσεις πήρε σπουδαίο τρίποντο
17:23 ΚΚΕ για Μητσοτάκη-Ζελένσκι: Εφυγαν οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής του διεφθαρμένου καθεστώτος
17:18 «Who was Georgios from Patras?*» – Αυστραλός ψάχνει απογόνους ενός στρατιώτη από την Πάτρα
17:08 Καρδίτσα: Μηχανόβιος κατά αστυνομικών και δικαστικών!
17:07 Στο Πεκίνο ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιω. Βενέτης
16:55 Ο Νίκος Τζανάκος ενημέρωσε τον δήμαρχο Αιγιάλειας για την Ταϊβάν
16:49 Χωρίς πάτο το βαρέλι για την Παναχαϊκή, συνετρίβη από την Κόρινθο
16:46 Απάντηση δημοτικής αρχής σε Φωτήλα: «Ανάξιοι σχολιασμού οι μεταθανάτιοι προβληματισμοί του…»
16:33 Βατικανό: Ο Πάπας έκανε το τραπέζι σε φτωχούς, τρανσέξουαλ και άστεγους
16:20 Για κακούργημα συνελήφθη πρώην Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού
16:20 Πώς δικαιολογήθηκε η Ράνια Καρατζαφέρη για το «χοντρό» επεισόδιο με αστυνομικούς για αλκοτέστ
16:11 Στον εισαγγελέα οι 4 κατηγορούμενοι για το φόνο Λάλα
16:00 Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προσέλαβε εξειδικευμένο τοπογράφο για το Τμήμα Πολεδομίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ