Χωρίς αγροτικές κινητοποιήσεις, προς το παρόν, η Αχαϊα

Μπορεί χθες, στη σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής αγροτών στη Νίκαια, να αποφασίστηκε να γίνουν κινητοποιήσεις στην Αθήνα με πορεία των τρακτέρ στο Σύνταγμα, αλλά σε επίπεδο Αχαΐας δεν φαίνεται κινητικότητα.

Σήμερα θα ενημερωθούν τα μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας για τις λεπτομέρειες της σύσκεψης, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια κινητοποίηση στην Πάτρα ή στο Αίγιο, που ήταν οι τόποι των δράσεων το προηγούμενο διάστημα.

Με βάση τα παραπάνω, με την Αχαΐα να μένει εκτός από οποιασδήποτε μορφής κινητοποίηση, σε πρώτη τουλάχιστον φάση, απομένει να δούμε αν οι κινητοποιήσεις αγροτών θα συνεχιστούν σε πανελλήνιο επίπεδο.

