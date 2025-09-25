Χωρίς νερό το Κορδελιό: Κλειστά τα περισσότερα σχολεία σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Βλάβη σε κεντρικό αγωγό νερού άφησε χωρίς υδροδότηση σχεδόν ολόκληρη τη δημοτική κοινότητα Κορδελιού, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν τα περισσότερα σχολεία.

25 Σεπ. 2025 11:30
Pelop News

Κλειστά παρέμειναν σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, τα περισσότερα σχολεία στη δημοτική κοινότητα Κορδελιού της Θεσσαλονίκης, λόγω σοβαρής έλλειψης νερού.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Παιδείας, Σχολικής Στέγης, Προσχολικής Αγωγής και Δραστηριοτήτων, Μένια Καλού, το πρόβλημα προέκυψε ύστερα από βλάβη που υπέστη κεντρικός αγωγός ύδρευσης. «Σχεδόν το 90% των σχολείων όλων των βαθμίδων στην Κοινότητα Κορδελιού θα παραμείνουν κλειστά για λόγους υγιεινής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βλάβη σημειώθηκε νωρίς το πρωί και, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έλαβε η αντιδήμαρχος, αναμένεται να αποκατασταθεί μέσα στις μεσημβρινές ώρες. «Ελπίζουμε να αποκατασταθεί το δίκτυο νερού προκειμένου αύριο να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία», πρόσθεσε.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις σχολικές μονάδες, καθώς σχεδόν ολόκληρος ο αστικός ιστός της Κοινότητας Κορδελιού βρίσκεται αυτή τη στιγμή χωρίς νερό, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην καθημερινότητα κατοίκων και επιχειρήσεων.
