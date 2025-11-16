Χωρίς πάτο το βαρέλι για την Παναχαϊκή, συνετρίβη από την Κόρινθο

Ολο και πιο κάτω και το βαρέλι δεν έχει πάτο για την Παναχαϊκή.

Θλιβεροί οι «κοκκινόμαυροι» συνετρίβησαν 4-1 από την Κόρινθο στο γήπεδό τους παρουσιάζοντας μια πολύ κακή εικόνα στο ντεμπούτο του Σπύρου Αντωνόπουλου στον πάγκο της ομάδας.

Η Παναχαϊκή μπήκε καλά στο παιχνίδι και είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Στο 1’ μετά από κόρνερ του Πετράτου, ο Νιφορόπουλος δεν κατάφερε εξ επαφής να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και στο 12’ ο Κουτσιούδης μόνος με τον τερματοφύλακα πλάσαρε άουτ.

Παρόλα αυτά, στην πρώτη της ευκαιρία η Κόρινθος σκόραρε. Στο 17’ ο Παπουλής τσίμπησε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής, μπήκε από αριστερά και πλάσαρε τον Τσιρίνη για το 1-0.

Τρία λεπτά αργότερα είχε νέα μεγάλη ευκαιρία όταν μετά από σέντρα του Καρέλη, ο Νσιά έπιασε την κεφαλιά άλλα έστειλε τη μπάλα μόλις άουτ.

Στο 34’ μετά από μπαλιά του Νσια, ο Βάσκες ελίχθηκε ωραία μέσα στην περιοχή και με σουτ νίκησε τον Τσιρίνη για το 2-0.

Στο 38′ η Παναχαϊκή είχε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει, αλλά ο Τριαντάφυλλος έβγαλε εξαιρετικά το φάουλ του Νιφορόπουλου με τον τερματοφύλακα της Κορίνθου να τραυματίζεται, καθώς έπεσε στο δοκάρι.

Οχι μόνο δεν άλλαξε τίποτα στο β’ ημίχρονο, αλλά τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Στο 53′ ο Παπουλής πέρασε και τον Τσιρίνη και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Νσια που από κοντά έκανε το 3-0.

Στο 63′ με διαγώνιο σουτ ο Βάσκες ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Η Παναχαϊκή μείωσε με τον Νιφορόπουλο στο 83′.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Βερβίτας, Τσεκούρας (67′ Γιαννόπουλος), Γασπαρινάτος (30’ Λούσκος – 67′ Ντούνης), Κατσαΐτης (46’ Σμπόρας), Σταθόπουλος, Γερολυμάτος, Συρμής (56′ Κουραχάνης), Πετράτος, Νιφορόπουλος, Κουτσιούδης.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τριαντάφυλλος, Βεντουρής, Καρέλης, Παπανικολάου (74′ Αναστασόπουλος), Χαρίτος (84′ Παπασταύρος), Βλάσσης (74′ Διαμαντόπουλος), Παπουλής (65′ Μερκούρη), Χατζής, Νσιά, Βάσκες (84′ Ρηγόπουλος).

Στα άλλα παιχνίδια:

Λουτράκι – Παναιγιάλειος 1-2: 55′ 90′ Μπουρλάκης

Ερμής Μελιγούς – Θύελλα 3-3: 26′ πέναλτι Αντωνάκης, 44′ Σαβούρδος, 67′ Αργύρης – 24′ 64′ Ντίνος, 60′ αυτογκόλ Νάνος

Πανγυθεατικός – Ζάκυνθος 1-3: 43’ Καλαϊτζής – 8’ Μπαστακός, 23’ πέναλτι 74’ Κέρι

Πανθουριακός – Μιλτιάδης 0-1

Πέλοπας Κιάτου – ΑΟ Μιλτιάδης 1-4: 86′ – 27′ Αθανασόπουλος, 47′ Γκίκας, 53′ Βαρελάς, 75′ Ηλιόπουλος

