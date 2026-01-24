Χωρίς Προαστιακό στο τμήμα Άγιος Ανδρέας–Ρίο: Ακυρώνονται δρομολόγια, με λεωφορεία η μετακίνηση

Ακυρώνονται σήμερα συγκεκριμένα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Άγιος Ανδρέας–Ρίο λόγω εργασιών στην υποδομή, με τη Hellenic Train να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με λεωφορεία.

24 Ιαν. 2026 10:06
Pelop News

Χωρίς σιδηροδρομική εξυπηρέτηση θα παραμείνει σήμερα το τμήμα Άγιος Ανδρέας–Ρίο–Άγιος Ανδρέας, καθώς ακυρώνονται συγκεκριμένα δρομολόγια του Προαστιακού λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελεί ο ΟΣΕ.

Σύμφωνα με ενημέρωση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια με αριθμούς 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα εκτελούν τη διαδρομή Άγιος Ανδρέας–Ρίο και αντίστροφα.

Οι επιβάτες καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο στη μετακίνησή τους και να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια της Hellenic Train για τυχόν αλλαγές.

