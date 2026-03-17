Αττική: Χωρίς ταξί έως την Παρασκευή

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και το ΣΑΤΑ προχωρούν σε κυλιόμενες απεργίες από 17 έως 20 Μαρτίου 2026 κατά του νέου νομοσχεδίου. Οχηματοπορεία στο κέντρο Αθήνας σήμερα

Αττική: Χωρίς ταξί έως την Παρασκευή
17 Μαρ. 2026 7:47
Pelop News

Από σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί σε όλη την Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις, με επ’ αόριστον απεργία που αποφάσισε χθες Δευτέρα 16 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑΤΑ, ως αντίδραση στο νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και το οποίο, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, πλήττει σοβαρά τον κλάδο. Κύρια σημεία αντίδρασης αποτελούν:

  • Η υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα για όλες τις αντικαταστάσεις αδειών ή οχημάτων από το 2026, με αίτημα παράτασης του μέτρου τουλάχιστον έως το 2035.
  • Η δυνατότητα που δίνεται σε Ι.Χ. οχήματα και βαν να εκτελούν αστικές κούρσες, κάτι που οι ταξιτζήδες χαρακτηρίζουν «απελευθέρωση» και «κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων».

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, δήλωσε ότι υπάρχει «βαθιά απογοήτευση και αγανάκτηση» από την κυβερνητική πολιτική, η οποία –όπως ανέφερε– εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα και «κλέβει τη δουλειά» των επαγγελματιών. Προειδοποίησε ότι η απεργία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης των κινητοποιήσεων, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο, με αποκλεισμούς αεροδρομίων, λιμανιών ή κεντρικών οδικών αξόνων.

Σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, οι οδηγοί ταξί της Αττικής πραγματοποιούν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας το πρωί, ακολουθούμενη από οχηματοπορεία με κατεύθυνση προς τη Βουλή.

