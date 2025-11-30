Χωρίς ταξί η Αιγιάλεια Τρίτη 2/12 και Τετάρτη 3/12

Τις μέρες της απεργίας δεν θα γίνει μεταφορά των μαθητών της Αιγιάλειας

Χωρίς ταξί η Αιγιάλεια Τρίτη 2/12 και Τετάρτη 3/12
30 Νοέ. 2025 17:17
Pelop News

Στο πλαίσιο των εξελίξεων που αφορούν τον κλάδο και σε συνέχεια των αποφάσεων της ΠΟΕΙΑΤΑ, το Σωματείο Ταξί Αιγιαλείας ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και το επιβατικό κοινό της περιοχής, για τις δράσεις και τις ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά την προγραμματισμένη 48ωρη πανελλαδική απεργία.

H ανακοίνωση: «Στόχος είναι η έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση όλων, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή οργάνωση και κατανόηση κατά το διάστημα των κινητοποιήσεων.

Στα πλαίσια της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξε η ΠΟΕΙΑΤΑ για την Τρίτη 2/12/25 και την Τετάρτη 3/12/2025 το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ μετά από έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να συμμετέχει στην 48ωρη απεργία από τις 5.00 το πρωί της Τρίτης έως τις 5.00 το πρωί της Πέμπτης.

Κατά την διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετούνται από τα οχήματα επιφυλακής μόνο τα έκτακτα περιστατικά στο τηλέφωνο του RADIO TAXI: 2691026126.

Την ημέρα της απεργίας δεν θα γίνει μεταφορά των μαθητών της Αιγιάλειας».

