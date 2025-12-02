Χωρίς ταξί σήμερα η Πάτρα, τι λέει στην «Π» ο πρόεδρος των ιδιοκτητών

Ξεκινά 48ωρη απεργία και αν δεν έχει ανταπόκριση θα υπάρξει συνέχεια

02 Δεκ. 2025 7:42
Χωρίς ταξί θα παραμείνει από σήμερα και μέχρι τα ξημερώματα (05.00) της Πέμπτης η Πάτρα, καθώς το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί «Αγιος Χριστόφορος» συμμετέχει στη 48ωρη απεργία που αποφάσισε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος σε όλη την Ελλάδα.

Η απεργία έχει χαρακτηριστεί ως προειδοποιητική, καθώς -όπως αναφέρουν οι διοικήσεις των σωματείων- εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τον Γιώργο Σίδερη, πρόεδρο του ΔΣ των ιδιοκτητών ταξί,ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους της απεργίας και στα αιτήματα προς την Πολιτεία.

O Γιώργος Σιδέρης

Ο Γιώργος Σίδερης δηλώνει: «Προχωράμε στην απεργία με βασικά αιτήματα που αφορούν ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας. Οι επαφές που έχουμε πραγματοποιήσει με κυβερνητικούς παράγοντες δεν έχουν αποδώσει. Τα θέματα παραμένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και η μοναδική απάντηση που λάβαμε ήταν υπομονή».

Επιγραμματικά, τα αιτήματά μας είναι τα εξής:

• Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2030.

• Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

• Αμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από ΕΙΧ.

• Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Θα δώσω δύο παραδείγματα σχετικά με το φορολογικό. Δεν είναι δυνατόν να φορολογείται το ίδιο ένας επαγγελματίας που έχει μισή άδεια ταξί με κάποιον που διαθέτει δύο άδειες. Δεν γίνεται να εφαρμόζεται η ίδια φορολογία σε έναν ιδιοκτήτη ταξί στην Πάτρα με έναν ιδιοκτήτη ταξί στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη».

Ρωτήσαμε τον Γιώργο Σίδερη για ποιο λόγο ο κλάδος ζητά παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης, δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει πως όποιο νέο ΙΧ θέλει να μετατραπεί σε ταξί πρέπει υποχρεωτικά να είναι ηλεκτροκίνητο.

«Είναι απλό. Δεν λέμε “όχι” στα ηλεκτροκίνητα, λέμε “όχι” για την ώρα, γιατί τουλάχιστον σε επίπεδο Πάτρας δεν υπάρχουν οι υποδομές για να λειτουργήσουν ηλεκτροκίνητα ταξί. Οι θέσεις φόρτισης είναι ελάχιστες και οι λίγοι συνάδελφοι που διαθέτουν ήδη ηλεκτρικά οχήματα αναγκάζονται να τα φορτίζουν στα σπίτια τους.

Πριν από δύο χρόνια υπήρξε ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία θέσεων φόρτισης στην Πάτρα, αλλά χάθηκε και δεν προχώρησε ποτέ.

Ο άλλος λόγος είναι οικονομικός: ναι μεν υπάρχει επιδότηση σε σημαντικό ποσοστό για την αγορά ηλεκτροκίνητου ταξί, όμως δεν είναι εφαρμόσιμο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με όσα ισχύουν, ένας ιδιοκτήτης πρέπει να καταβάλει περίπου 40.000-50.000 ευρώ για την αγορά του οχήματος και να περιμένει 1 – 2 χρόνια για να λάβει την επιδότηση».

Την κινητοποίηση στηρίζει και η ΟΕΒΕΣΝΑ η οποία αναφέρει ότι θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια προώθησης των ζητημάτων σε μια καίρια χρονική στιγμή για τον κλάδο.

