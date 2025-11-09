Χωρίς την παρουσία του Νότη Σφακιανάκη η αποτέφρωση της γυναίκας του...

Σε στενό οικογενειακό κύκλο αποχαιρέτησαν το Σάββατο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Κίλι Σφακιανάκη, σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη, η οποία «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Την τελετή, ωστόσο, σημάδεψε η ηχηρή απουσία του ίδιου του καλλιτέχνη, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα και σχόλια.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος Ελένη Μουστάκη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Νότης Σφακιανάκης δεν κατόρθωσε να παραστεί, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στη μέση, το οποίο – όπως αναφέρθηκε – δεν του επέτρεψε ούτε τη μετακίνηση ούτε την παραμονή του στην τελετή.

Νωρίτερα, ρεπορτάζ ανέφεραν απλώς την απουσία του τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι οι λόγοι δεν είχαν γίνει γνωστοί, γεγονός που ενέτεινε τις απορίες, δεδομένου ότι το ζευγάρι μετρούσε περισσότερα από 40 χρόνια κοινής πορείας και δύο παιδιά.

Η τελετή της αποτέφρωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία της Κίλι, όπως η ίδια είχε αποτυπώσει σε σημείωμά της πριν από τον θάνατό της. Παρόντα ήταν τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, Απόλλωνας και Αφροδίτη, συγγενείς και στενοί φίλοι, με τις μαρτυρίες να περιγράφουν ένα σεμνό, ιδιωτικό «αντίο», με φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές και μουσικές επιλογές που η ίδια είχε ζητήσει.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ίδιο τον καλλιτέχνη ή την οικογένεια, πέρα από τις αναφορές των δημοσιογράφων για το πρόβλημα υγείας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



