Χορτοφάγοι και καρκίνος: Τα ενθαρρυντικά αλλά και τα ανησυχητικά ευρήματα νέας έρευνας

Νέα εκτεταμένη έρευνα που διερευνά τη σχέση διατροφής και καρκίνου φέρνει στο φως σημαντικά –και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιφατικά– ευρήματα για όσους αποφεύγουν το κρέας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι χορτοφάγοι φαίνεται να εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο για πέντε μορφές καρκίνου σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν κρέας, ωστόσο δεν λείπουν και τα σημεία που προκαλούν προβληματισμό.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Cancer, βασίστηκε σε δεδομένα άνω των 1,8 εκατομμυρίων ατόμων, τα οποία παρακολουθήθηκαν επί σειρά ετών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αναλύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πού καταγράφεται μειωμένος κίνδυνος

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χορτοφάγοι είχαν:

21% χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του παγκρέατος,

12% μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη,

9% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Οι συγκεκριμένες μορφές καρκίνου ευθύνονται για σημαντικό ποσοστό θανάτων, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά.

Παράλληλα, καταγράφηκε 28% μικρότερος κίνδυνος για καρκίνο του νεφρού και 31% για πολλαπλό μυέλωμα. Η επικεφαλής της έρευνας, δρ Aurora Pérez-Cornago, η οποία εργάστηκε στο University of Oxford κατά τη διεξαγωγή της μελέτης, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «ενθαρρυντικά» για όσους ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι από τους καρκίνους που εμφανίζουν μειωμένο κίνδυνο είναι ιδιαίτερα συχνοί στον γενικό πληθυσμό.

Όχι όλα θετικά – Τα ευρήματα που ανησυχούν

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ενιαία. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι χορτοφάγοι παρουσίασαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του οισοφάγου, που αποτελεί τον συχνότερο τύπο καρκίνου στην περιοχή αυτή. Μία πιθανή εξήγηση αφορά χαμηλότερα επίπεδα βασικών θρεπτικών στοιχείων, όπως βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Ακόμη πιο έντονο ήταν το εύρημα για τους vegan: εμφάνισαν 40% αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου σε σύγκριση με τους κρεατοφάγους. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μέση ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου στους vegan του δείγματος ήταν 590 mg, κάτω από τη συνιστώμενη ποσότητα των 700 mg στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παρατηρήθηκαν και ελλείψεις σε άλλα θρεπτικά συστατικά.

Ποιοι συμμετείχαν και τι εξετάστηκε

Η έρευνα ανέλυσε 17 διαφορετικές μορφές καρκίνου – από γαστρεντερικούς και πνευμονικούς έως ουροποιητικούς και αιματολογικούς. Χρηματοδοτήθηκε από το World Cancer Research Fund.

Συνολικά εξετάστηκαν περίπου:

1,64 εκατ. κρεατοφάγοι,

57.016 άτομα που κατανάλωναν μόνο πουλερικά,

42.910 ψαροφάγοι (pescatarians),

63.147 χορτοφάγοι,

8.849 vegan.

Η παρακολούθηση διήρκεσε κατά μέσο όρο 16 χρόνια, ενώ ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως ο δείκτης μάζας σώματος και το κάπνισμα.

Ενδιαφέρον έχει ότι δεν διαπιστώθηκε μειωμένος κίνδυνος καρκίνου του εντέρου στους χορτοφάγους σε σχέση με τους κρεατοφάγους. Ο καθηγητής επιδημιολογίας Tim Key, επίσης από το University of Oxford, ανέφερε ότι η σχετικά χαμηλή κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος στο δείγμα ίσως επηρέασε το αποτέλεσμα, διευκρινίζοντας πως τα νέα δεδομένα δεν αναιρούν παλαιότερες μελέτες που συνδέουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου.

Οι ψαροφάγοι φάνηκαν να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, του νεφρού και του εντέρου, ενώ όσοι κατανάλωναν αποκλειστικά πουλερικά παρουσίασαν μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη.

Οι διατροφικές συνήθειες αλλάζουν

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι πολλοί συμμετέχοντες εντάχθηκαν στις μελέτες τη δεκαετία του 1990 και του 2000, όταν οι διατροφικές επιλογές διέφεραν από τις σημερινές. Πλέον, η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων είναι πιο διαδεδομένη, ενώ αρκετά φυτικά προϊόντα – όπως τα ροφήματα βρώμης – εμπλουτίζονται με ασβέστιο και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Ο καθηγητής Jules Griffin, διευθυντής του Rowett Institute στο University of Aberdeen, σχολίασε ότι η μελέτη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή ως προς το μέγεθός της. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν υπήρξε σύγκριση με άτομα που ακολουθούν ισορροπημένη διατροφή σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS, όπου η κατανάλωση κρέατος και ψαριού γίνεται με μέτρο και διασφαλίζεται επάρκεια βασικών θρεπτικών συστατικών. Κατά την άποψή του, ένα τέτοιο μοντέλο ίσως αποτελεί τη βέλτιστη προσέγγιση για τη μείωση του διατροφικά συνδεδεμένου κινδύνου καρκίνου.

