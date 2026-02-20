Χουάντσο: Κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σκληρό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε με μια προπόνηση το μεσημέρι της Παρασκευής στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού την προετοιμασία του για τον τελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (Σάββατο, 20:00) απέναντι στον Ολυμπιακό.

Για τον Παναθηναϊκό μίλησαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, κάθε αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι σκληρή. Θα παλέψουμε, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν προσπαθώ να έχω προσδοκίες. Ας βγούμε στο γήπεδο και ας παίξουμε δυνατά. Στα δύο τελευταία παιχνίδια παίζουμε πολύ καλά σε άμυνα και επίθεση. Θέλουμε να δώσουμε τα πάντα. Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι σπουδαίος παίκτης, μας προσφέρει πολλά, είναι πολύ έξυπνος και έχει πολύ ταλέντο. Πιστεύω πως θα μας βοηθήσει πολύ. Η ομάδα που θα κάνει τα έξτρα πράγματα, θα κερδίσει. Δεν θα είναι ένα όμορφο παιχνίδι, θα είναι πόλεμος και όποιος είναι διατεθειμένος να κάνει τα έξτρα πράγματα, θα κερδίσει. Θέλουμε να παίξουμε πραγματικά δυνατά, να εστιάσουμε σε μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο τελικός είναι ένα παιχνίδι. Όπως είπα, όποιος είναι πρόθυμος να κάνει έξτρα προσπάθεια, θα κερδίσει».

Ερωτηθείς αν οι πέντε διαδοχικές νίκες του Ολυμπιακού στα ντέρμπι είναι στο πίσω μέρος του μυαλού των παικτών του Παναθηναϊκού απάντησε: «Όχι».

Σε ερώτηση για την κατάσταση της ομάδας μετά από έναν δύσκολο μήνα απάντησε: «Είναι μια μεγάλη σεζόν, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Το σημαντικό είναι να παίξεις καλά τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο».

