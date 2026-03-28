Χούθι: Ο «κρυφός άσος» του Ιράν που απειλεί να βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή – Ποιοι είναι και πώς μπορούν να αλλάξουν τον πόλεμο

Οι Χούθι της Υεμένης επιστρέφουν δυναμικά στο επίκεντρο της διεθνούς κρίσης, καθώς δηλώνουν έτοιμοι να εμπλακούν πιο άμεσα στον πόλεμο, απειλώντας να μεταφέρουν την ένταση από τα πεδία των συγκρούσεων και στις θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου. Η νέα κινητικότητα της οργάνωσης αναζωπυρώνει τους φόβους για πολυμέτωπη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με σοβαρές γεωπολιτικές και ενεργειακές συνέπειες.

Χούθι: Ο «κρυφός άσος» του Ιράν που απειλεί να βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή - Ποιοι είναι και πώς μπορούν να αλλάξουν τον πόλεμο
28 Μαρ. 2026 17:36
Οι Χούθι, γνωστοί και ως Ansar Allah, αποτελούν τη σιιτική, ιρανόφιλη ένοπλη οργάνωση που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε κομβικό παίκτη του περιφερειακού συσχετισμού δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Με έδρα την Υεμένη, ελέγχουν μεγάλο μέρος του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, και εμφανίζονται πολιτικά και στρατιωτικά ευθυγραμμισμένοι με το Ιράν, ενταγμένοι στον λεγόμενο «άξονα αντίστασης» μαζί με άλλες οργανώσεις της περιοχής.

Η οργάνωση προέρχεται από το ζαϊντικό σιιτικό στοιχείο της Υεμένης και από κίνημα θρησκευτικής και κοινωνικής αναφοράς μετατράπηκε σταδιακά σε πλήρως στρατιωτικοποιημένη δύναμη, με επιρροή σε κρατικούς μηχανισμούς και κρίσιμες περιοχές της χώρας. Η στήριξη που λαμβάνει από την Τεχεράνη θεωρείται δεδομένη σε επίπεδο πολιτικής κάλυψης, τεχνογνωσίας και οπλισμού, αν και διεθνείς αναλυτές σημειώνουν ότι δεν λειτουργεί απλώς ως ένα απόλυτα ελεγχόμενο παρακλάδι του Ιράν, αλλά ως σύμμαχος με σχετική επιχειρησιακή αυτονομία.

Το στρατηγικό βάρος των Χούθι δεν προκύπτει μόνο από την παρουσία τους στην Υεμένη, αλλά κυρίως από τη γεωγραφική τους εγγύτητα με το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους του πλανήτη. Από εκεί διέρχεται κρίσιμο τμήμα του εμπορίου ανάμεσα στην Ασία, την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ. Γι’ αυτό και κάθε απειλή ή επίθεση στην περιοχή έχει δυσανάλογα μεγάλο διεθνές αποτύπωμα, πολύ πέρα από τα όρια της Υεμένης.

Ήδη από την περίοδο του πολέμου στη Γάζα, οι Χούθι είχαν δείξει ότι είναι σε θέση να προκαλέσουν σοβαρή αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα, εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι επιθέσεις εκείνες ανάγκασαν πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη διαδρομή μέσω Σουέζ και να επιλέγουν τον περίπλου της Αφρικής, αυξάνοντας κόστος, χρόνο μεταφοράς και πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Reuters περιέγραψε στις 23 Μαρτίου 2026 ότι αυτή η αναδρομολόγηση πλοίων γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας έχει πλέον αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Το στοιχείο που ανεβάζει τώρα ακόμη περισσότερο τον βαθμό ανησυχίας είναι ότι οι Χούθι δεν περιορίζονται πλέον σε δηλώσεις πολιτικής αλληλεγγύης προς το Ιράν. Στις 27 Μαρτίου δήλωσαν, μέσω του στρατιωτικού τους εκπροσώπου, ότι βρίσκονται ουσιαστικά σε ετοιμότητα για άμεση στρατιωτική εμπλοκή αν διευρυνθεί περαιτέρω ο πόλεμος, ενώ στις 28 Μαρτίου επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ισραήλ για πρώτη φορά στο πλαίσιο της τρέχουσας σύγκρουσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η οργάνωση περνά από τη φάση της απειλής στη φάση της ενεργού συμμετοχής.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται και η μεγάλη γεωπολιτική σημασία τους. Η εμπλοκή των Χούθι μπορεί να ανοίξει ένα νέο νότιο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και εμπορικά. Με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει διαχρονικά μία από τις πιο ευαίσθητες ενεργειακές πύλες του κόσμου, οποιαδήποτε νέα πίεση και στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ δημιουργεί τον εφιάλτη διπλού στραγγαλισμού των θαλάσσιων οδών. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ενεργειακή αγορά, η ασφάλιση φορτίων, οι ναύλοι και η τροφοδοσία βασικών αγορών θα δεχθούν νέα ισχυρή πίεση.

Παράλληλα, οι Χούθι διαθέτουν αποδεδειγμένη δυνατότητα χρήσης drones και πυραύλων σε μεγάλες αποστάσεις, κάτι που τους επιτρέπει να μην απειλούν μόνο πλοία αλλά και κρατικές ή ενεργειακές υποδομές ευρύτερα στην περιοχή. Αυτό αυξάνει το κόστος ασφαλείας για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και περιπλέκει οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλιμάκωσης, αφού κάθε επιπλέον χτύπημα μπορεί να πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιποίνων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι οι Χούθι λειτουργούν πλέον ως ένας πολλαπλασιαστής κρίσης για τον άξονα του Ιράν. Δεν είναι αναγκαστικά ο κεντρικός παίκτης της σύγκρουσης, αλλά μπορούν να αποδειχθούν ο παράγοντας που θα τη μετατρέψει από περιφερειακή αντιπαράθεση σε πολυεπίπεδη κρίση με στρατιωτικές, ναυτιλιακές, οικονομικές και διπλωματικές συνέπειες. Γι’ αυτό και η στάση τους παρακολουθείται τόσο στενά από ΗΠΑ, Ισραήλ, αραβικά κράτη, αλλά και από δυνάμεις όπως η ΕΕ και η Κίνα, που εξαρτώνται από τη σταθερότητα των θαλάσσιων διαδρομών.

Με τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί έως το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, ο κίνδυνος δεν είναι πλέον θεωρητικός. Οι Χούθι έχουν ήδη περάσει σε πιο ενεργή στάση και η πιθανότητα να μετατραπεί η Υεμένη και η νότια είσοδος της Ερυθράς Θάλασσας σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης είναι απολύτως υπαρκτή. Αν συμβεί αυτό, η κρίση δεν θα αφορά μόνο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφάλειας και εμπορίου στην περιοχή.

