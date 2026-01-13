Χρ. Καραπίτσος: «Καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό και γλύψιμο»

Με γραπτή του δήλωση, ο Χρήστος Καραπίτσος πήρε θέση για την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία του Εθνικού Πατρών:

«Η απομάκρυνσή μου από τη θέση του προπονητή δεν ήταν δική μου απόφαση και έγινε τη στιγμή που η ομάδα βρισκόταν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, προερχόμενη από νίκη με σκορ 5-0.

Η αιτιολογία περί δυσαρεστημένων ποδοσφαιριστών δεν ισχύει. Η πραγματική εικόνα μιας ομάδας αποτυπώνεται πάντα στο γήπεδο, στην απόδοση και στη συνολική της παρουσία, όχι σε φήμες, παρασκηνιακές διαρροές ή κουτσομπολιά.

Το ποδόσφαιρο — και ειδικά μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί — δεν μπορεί να λειτουργεί με καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό, γλύψιμο και ρουφιάνικες πρακτικές.

Απαιτεί σοβαρότητα, ευθύνη και καθαρές διαδικασίες, με όλα τα ζητήματα να λύνονται πρόσωπο με πρόσωπο και μέσα στα αποδυτήρια. Η πίεση είναι φυσιολογική όταν μια ομάδα έχει στόχους, και η εργασία σε ερασιτεχνικό επίπεδο σίγουρα επηρεάζει τη διαθεσιμότητα πολλών παικτών.

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία: χωρίς προπονήσεις και συμμετοχή των ποδοσφαιριστών δεν υπάρχει ισορροπία ρόλων, δεν έρχονται τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου και ούτε ο προπονητής μπορεί να ολοκληρώσει τη δουλειά του. Η εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο μιλά πάντα από μόνη της».