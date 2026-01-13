Χρ. Καραπίτσος: «Καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό και γλύψιμο»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο έμπειρος τεχνικός για την απομάκρυνσή του από τον Εθνικό Πατρών

Χρ. Καραπίτσος: «Καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό και γλύψιμο»
13 Ιαν. 2026 19:51
Pelop News

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:10 Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής
20:03 Η μεγάλη απόδραση του Αίολου Αγυιάς από τον Πύργο – Δηλώσεις Βασίλη Σκέντζου
20:00 Δυτική Ελλάδα – Ευλογιά προβάτων: Αυξηση μεν, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση
19:56 «Ουσιαστική και με νέα μέτρα η συνάντηση με τους αγρότες» το μήνυμα Μητσοτάκη μετά το τέλος της συνάντησης, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 Χρ. Καραπίτσος: «Καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό και γλύψιμο»
19:44 Το πόρισμα για το μπλακ άουτ των επικοινωνιών στα αεροδρόμια
19:35 Βελτιώνεται ο καιρός, θα θυμίζει Άνοιξη, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά
19:25 «Μπήκε στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε», αλλάζουν τα δεδομένα και οι κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
19:15 Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης.
19:11 Ρωσία κατά Τραμπ: «Κατηγορηματικά απαράδεκτες οι απειλές στο Ιράν για νέες στρατιωτικές επιθέσεις»
19:00 Ποιοι δεν θέλουν μια αγορά 500 εκατ. καταναλωτών;
18:55 «Κάποιος τον ξαναχτύπησε, δεν πέθανε από τα πρώτα χτυπήματα», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στις Σέρρες
18:47 Σύλληψη 49χρονου στα Βριλήσσια για παιδική πορνογραφία, εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα
18:38 Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
18:34 Αυτόν τον ψηλό θέλει να πάρει ο Προμηθέας
18:31 Βρετανία και Πορτογαλία καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν
18:28 Πώς μετατρέπεται το αποτέλεσμα σε αξία
18:21 Εύκολα το «2 στα 2» η Ελλάδα, δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα
18:20 Μήνυμα Δανίας-Γροιλανδίας στον Τραμπ: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία
18:12 Μέτσολα: Κυρώσεις και γρήγορα στο Ιράν – Πιθανός ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση» για τους Φρουρούς της Επανάστασης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ