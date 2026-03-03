Χρηματιστήρια: Νέα βουτιά σε Ευρώπη και Ασία

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν με βαριές απώλειες σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, συνεχίζοντας το αρνητικό κλίμα από τις ασιατικές αγορές, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή (ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν) βαραίνει ιδιαίτερα το επενδυτικό κλίμα.

Λίγο μετά τις 10:05 (ώρα Ελλάδας):

Stoxx 50 : -1,7%

: -1,7% DAX (Γερμανία): -1,9%

(Γερμανία): -1,9% CAC 40 (Γαλλία): -1,2%

(Γαλλία): -1,2% FTSE 100 (Βρετανία): -1,0%

Στην Ασία:

MSCI Asia ex-Japan : -2,8%

: -2,8% Kospi (Νότια Κορέα): -7%+ (μεγαλύτερη ημερήσια πτώση)

(Νότια Κορέα): -7%+ (μεγαλύτερη ημερήσια πτώση) Nikkei (Ιαπωνία): -3%

Ενεργειακές τιμές σε έκρηξη

Brent : +4,2%, πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι, λόγω της λειτουργικής παράλυσης των Στενών του Ορμούζ.

: +4,2%, πάνω από τα το βαρέλι, λόγω της λειτουργικής παράλυσης των Στενών του Ορμούζ. Φυσικό αέριο (TTF): +68% από το κλείσιμο της Παρασκευής, πάνω από τα 54 ευρώ η μεγαβατώρα – υψηλό διετίας, μετά τη διακοπή παραγωγής LNG από τη μεγαλύτερη μονάδα στο Κατάρ (επίθεση drones) και τις απειλές Ιράν για πλοία στα Στενά.

Άλλες εξελίξεις στις αγορές

Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 13 μονάδες βάσης στο 4,06% , αντανακλώντας φόβους για πληθωρισμό.

, αντανακλώντας φόβους για πληθωρισμό. Το δολάριο ενισχύεται, με το ευρώ να υποχωρεί 0,2% στα 1,1665 δολάρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



