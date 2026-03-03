Χρηματιστήρια: Νέα βουτιά σε Ευρώπη και Ασία
Βυθίζονται τα ευρωπαϊκά και ασιατικά χρηματιστήρια
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν με βαριές απώλειες σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, συνεχίζοντας το αρνητικό κλίμα από τις ασιατικές αγορές, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή (ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν) βαραίνει ιδιαίτερα το επενδυτικό κλίμα.
Λίγο μετά τις 10:05 (ώρα Ελλάδας):
- Stoxx 50: -1,7%
- DAX (Γερμανία): -1,9%
- CAC 40 (Γαλλία): -1,2%
- FTSE 100 (Βρετανία): -1,0%
Στην Ασία:
- MSCI Asia ex-Japan: -2,8%
- Kospi (Νότια Κορέα): -7%+ (μεγαλύτερη ημερήσια πτώση)
- Nikkei (Ιαπωνία): -3%
Ενεργειακές τιμές σε έκρηξη
- Brent: +4,2%, πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι, λόγω της λειτουργικής παράλυσης των Στενών του Ορμούζ.
- Φυσικό αέριο (TTF): +68% από το κλείσιμο της Παρασκευής, πάνω από τα 54 ευρώ η μεγαβατώρα – υψηλό διετίας, μετά τη διακοπή παραγωγής LNG από τη μεγαλύτερη μονάδα στο Κατάρ (επίθεση drones) και τις απειλές Ιράν για πλοία στα Στενά.
Άλλες εξελίξεις στις αγορές
- Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 13 μονάδες βάσης στο 4,06%, αντανακλώντας φόβους για πληθωρισμό.
- Το δολάριο ενισχύεται, με το ευρώ να υποχωρεί 0,2% στα 1,1665 δολάρια.
