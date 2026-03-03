Χρηματιστήρια: Νέα βουτιά σε Ευρώπη και Ασία

Βυθίζονται τα ευρωπαϊκά και ασιατικά χρηματιστήρια

Χρηματιστήρια: Νέα βουτιά σε Ευρώπη και Ασία
03 Μαρ. 2026 10:41
Pelop News

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν με βαριές απώλειες σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, συνεχίζοντας το αρνητικό κλίμα από τις ασιατικές αγορές, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή (ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν) βαραίνει ιδιαίτερα το επενδυτικό κλίμα.

Λίγο μετά τις 10:05 (ώρα Ελλάδας):

  • Stoxx 50: -1,7%
  • DAX (Γερμανία): -1,9%
  • CAC 40 (Γαλλία): -1,2%
  • FTSE 100 (Βρετανία): -1,0%

Στην Ασία:

  • MSCI Asia ex-Japan: -2,8%
  • Kospi (Νότια Κορέα): -7%+ (μεγαλύτερη ημερήσια πτώση)
  • Nikkei (Ιαπωνία): -3%

Ενεργειακές τιμές σε έκρηξη

  • Brent: +4,2%, πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι, λόγω της λειτουργικής παράλυσης των Στενών του Ορμούζ.
  • Φυσικό αέριο (TTF): +68% από το κλείσιμο της Παρασκευής, πάνω από τα 54 ευρώ η μεγαβατώρα – υψηλό διετίας, μετά τη διακοπή παραγωγής LNG από τη μεγαλύτερη μονάδα στο Κατάρ (επίθεση drones) και τις απειλές Ιράν για πλοία στα Στενά.

Άλλες εξελίξεις στις αγορές

  • Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 13 μονάδες βάσης στο 4,06%, αντανακλώντας φόβους για πληθωρισμό.
  • Το δολάριο ενισχύεται, με το ευρώ να υποχωρεί 0,2% στα 1,1665 δολάρια.

