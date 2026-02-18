Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη με άνοδο 0,95% του Γενικού Δείκτη

Με θετικό πρόσημο και ανάκαμψη αντέδρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026, διακόπτοντας το τριήμερο πτωτικό σερί που είχε προηγηθεί.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφωνόταν στις 2.274,38 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,95%. Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 24,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχυόταν κατά 0,98%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωνε κέρδη 0,86%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο, με τον κλαδικό δείκτη να καταγράφει άνοδο άνω του 1%, σηματοδοτώντας επιστροφή αγοραστών μετά τις πρόσφατες πιέσεις.

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν:

Alpha Bank +2,42%

+2,42% Τιτάν +2,28%

+2,28% Ελληνική Τράπεζα Κύπρου +2,14%

+2,14% Πειραιώς +1,61%

Αντίθετα, μικρές απώλειες παρουσίαζαν οι μετοχές της Σαράντης (-0,95%), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (-0,525%) και του ΟΛΠ (-0,13%).

Συνολικά, 65 μετοχές κινούνταν ανοδικά, 14 πτωτικά και 9 παρέμεναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν οι μετοχές Ξυλεμπορία (π) (+9,43%) και Ευρώπη Holdings (+4,63%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραφαν ΕΛΒΕ (-2,73%) και Elinoil (-1,71%).

Η σημερινή αντίδραση έρχεται μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο Γενικός Δείκτης είχε υποχωρήσει συνολικά κατά 4,34%. Το θετικό κλίμα ενισχύεται και από την ανοδική πορεία των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, που στηρίζονται σε ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

