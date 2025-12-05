Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις του Γενικού Δείκτη κοντά στις 2.100 μονάδες
Μικρή άνοδος καταγράφεται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Μικρή άνοδος καταγράφεται σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να διαμορφώνεται στις 2.096,36 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,27% στις 11:00, ενώ η αξία των συναλλαγών φτάνει τα 16,94 εκατομμύρια ευρώ. Η τάση αυτή ακολουθεί την κίνηση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, που σημειώνουν επίσης μικρά κέρδη.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 0,43%. Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφουν οι μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (+1,69%), του ΟΠΑΠ (+1,10%), της Alpha Bank (+0,93%) και της Πειραιώς (+0,84%).
Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν οι μετοχές της Κύπρου (-1,50%), της ΕΥΔΑΠ (-0,81%) και της Τιτάν (-0,56%). Στην αγορά, 53 μετοχές κινούνται ανοδικά, 24 πτωτικά και 22 παραμένουν σταθερές.
Τα μεγαλύτερα κέρδη μέχρι στιγμής σημειώνουν οι μετοχές της Βογιατζόγλου Systems (+3,54%) και της Κέκροψ (+3,43%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν οι μετοχές των Πλαστικών Κρήτης (-2,01%) και της Εφροφάρμα (-1,94%).
