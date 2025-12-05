Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις του Γενικού Δείκτη κοντά στις 2.100 μονάδες

Μικρή άνοδος καταγράφεται σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να διαμορφώνεται στις 2.096,36 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,27% στις 11:00, ενώ η αξία των συναλλαγών φτάνει τα 16,94 εκατομμύρια ευρώ. Η τάση αυτή ακολουθεί την κίνηση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, που σημειώνουν επίσης μικρά κέρδη.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 0,43%. Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφουν οι μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (+1,69%), του ΟΠΑΠ (+1,10%), της Alpha Bank (+0,93%) και της Πειραιώς (+0,84%).

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν οι μετοχές της Κύπρου (-1,50%), της ΕΥΔΑΠ (-0,81%) και της Τιτάν (-0,56%). Στην αγορά, 53 μετοχές κινούνται ανοδικά, 24 πτωτικά και 22 παραμένουν σταθερές.

Τα μεγαλύτερα κέρδη μέχρι στιγμής σημειώνουν οι μετοχές της Βογιατζόγλου Systems (+3,54%) και της Κέκροψ (+3,43%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν οι μετοχές των Πλαστικών Κρήτης (-2,01%) και της Εφροφάρμα (-1,94%).

