Χρηματιστήριο: Ανοδικό ξεκίνημα με οδηγό τις τράπεζες

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει τις 2.061 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αγορά δέχεται ώθηση κυρίως από τις τραπεζικές μετοχές, αλλά και από αρκετές μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Συνολικά, 51 μετοχές καταγράφουν άνοδο ενώ 15 πτωτική κίνηση.

Ο τραπεζικός δείκτης κινείται ανοδικά κατά 0,62%, με ενισχυμένη επίδοση και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap αυξάνεται 0,32%, ενώ ο FTSE Mid Cap καταγράφει οριακή πτώση 0,14%. Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισαν οι Metlen, Cenergy, Aegean, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ και Δ.Α.Α., ενώ η Coca Cola HBC σημείωσε έντονες πωλήσεις.

Η ανοδική τάση ενισχύεται και από τις ευρωπαϊκές αγορές, με τον DAX να ανεβαίνει 0,63%, τον CAC 0,96%, τον MIB 0,28% και τον Eurostoxx 50 0,97%. Οι επενδυτές ελπίζουν σε νέες μειώσεις επιτοκίων, καθώς τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ελεγχόμενο πληθωρισμό σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Παράλληλα, τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια στις καταθέσεις και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα δημιουργούν επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις σε μετοχές.

