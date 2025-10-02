Χρηματιστήριο: Ανοδικό ξεκίνημα με οδηγό τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης κινείται ανοδικά κατά 0,62%, με ενισχυμένη επίδοση και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Χρηματιστήριο: Ανοδικό ξεκίνημα με οδηγό τις τράπεζες
02 Οκτ. 2025 11:28
Pelop News

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει τις 2.061 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αγορά δέχεται ώθηση κυρίως από τις τραπεζικές μετοχές, αλλά και από αρκετές μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Συνολικά, 51 μετοχές καταγράφουν άνοδο ενώ 15 πτωτική κίνηση.

Ο τραπεζικός δείκτης κινείται ανοδικά κατά 0,62%, με ενισχυμένη επίδοση και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap αυξάνεται 0,32%, ενώ ο FTSE Mid Cap καταγράφει οριακή πτώση 0,14%. Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισαν οι Metlen, Cenergy, Aegean, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ και Δ.Α.Α., ενώ η Coca Cola HBC σημείωσε έντονες πωλήσεις.

Η ανοδική τάση ενισχύεται και από τις ευρωπαϊκές αγορές, με τον DAX να ανεβαίνει 0,63%, τον CAC 0,96%, τον MIB 0,28% και τον Eurostoxx 50 0,97%. Οι επενδυτές ελπίζουν σε νέες μειώσεις επιτοκίων, καθώς τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ελεγχόμενο πληθωρισμό σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Παράλληλα, τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια στις καταθέσεις και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα δημιουργούν επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις σε μετοχές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:40 Η καρδιά του Welcome to UP 2025 χτυπάει στο Πάρκο της Ειρήνης- Ένα μεγάλο, «πολύχρωμο» φοιτητικό χωριό στο Campus
14:34 Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία πάμε σε νοσοκομείο»
14:22 Αττική: Εξάρθρωση σπείρας «υπαλλήλων ΔΕΗ και λογιστών» που ξάφριζε ηλικιωμένους
14:14 Ο Μάκης Κατσιγιάννης υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας
14:07 Χάρης Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη»
13:58 Welcome to Up 2025: Το Expanded Piano II του Σταύρου Γασπαράτου για πρώτη φορά στην Πάτρα
13:50 Κεφαλονιά: Τραγωδία στον Πόρο – Οδηγός έπεσε με το ΙΧ του στη θάλασσα ΦΩΤΟ
13:41 Δυτική Ελλάδα: 763 παραβάσεις ΚΟΚ που εμπόδιζαν την ελευθερία κίνησης των πολιτών – Τι αφορούν
13:34 Απίστευτα πράγματα: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ – Παίζει στην Ισπανία ο Ολυμπιακός απόψε
13:26 Ο Αντώνης Κουνάβης διεκδικεί εκ νέου την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
13:25 Οι «ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC» και οι BANDA ENTOPICA  στην Πάτρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
13:16 Ειρωνικές δηλώσεις Τραμπ για τα φάρμακα απώλειας βάρους
13:09 Αγιασμός και χαμόγελα στην Αχαϊκή
13:02 Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση για τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla
13:00 Δείπνο συσπείρωσης για τις γυναίκες του ΝΟΠ
12:55 Νέα υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
12:50 Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος με τον ΦΠΑ: «Έχουμε ένα χαρτί για καύσιμα 150.000 ευρώ;»
12:45 Μάντσεστερ: «Συναγερμός» από περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι
12:42 Πάτρα: Στην τελευταία του κατοικία ο Ανδρέας Αποσκίτης – Πότε θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας
12:39 50 ηγέτες κρατών στο Παλάτι των Δανών βασιλιάδων-«Παρών» και ο Μητσοτάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ