Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάκαμψη για τέταρτη ημέρα

Σε ανοδική πορεία για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση βρίσκεται σήμερα η αγορά της Αθήνας, με σημαντική ώθηση από την Metlen, η οποία εμφανίζει ράλι καθώς μειώνονται οι θέσεις short στον τίτλο της. Οι τραπεζικοί τίτλοι συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά, διατηρώντας το θετικό μομέντουμ από χτες.

Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 2.070 μονάδες με κέρδη +0,8%, ενώ ο τζίρος φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ χωρίς πακέτα, με συνολικά 4 εκατ. τεμάχια να έχουν αλλάξει χέρια.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται κατά +1,1% φτάνοντας τις 2.319 μονάδες, ενώ ο δείκτης FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται στις 5.229 μονάδες με +0,9% και ο δείκτης FTSEM μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 2.807 μονάδες με +0,55%.

Η ανοδική τάση υποστηρίζεται από τη συγκράτηση πωλήσεων και τη θετική συμπεριφορά συγκεκριμένων μετοχών, κυρίως της Metlen, που δείχνει σημαντική δυναμική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



