Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική αντίδραση ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές αγορές

Μετά από μερικές μεικτές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει σήμερα ανοδική αντίδραση, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις των ευρωπαϊκών αγορών. Ο Γενικός Δείκτης κινείται γύρω στις 2.037 μονάδες, με τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης να καταγράφουν μικρή άνοδο 0,13% και τις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης 0,53%.

Οι τραπεζικές μετοχές εμφανίζουν θετικές πρώτες ενδείξεις, με άνοδο 0,39%, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα εταιρειών και τις επιχειρηματικές κινήσεις για να καθορίσουν τις επόμενες επενδυτικές τους κινήσεις.

Η αγορά παραμένει ευάλωτη σε διορθώσεις, αλλά ο αρχικός στόχος για τον Γενικό Δείκτη εντοπίζεται στις 2.050 μονάδες, με πιθανή κίνηση έως τις 2.060 μονάδες, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική τάση.

