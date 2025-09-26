Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική αντίδραση ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές αγορές
Το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μετά από μερικές μεικτές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει σήμερα ανοδική αντίδραση, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις των ευρωπαϊκών αγορών. Ο Γενικός Δείκτης κινείται γύρω στις 2.037 μονάδες, με τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης να καταγράφουν μικρή άνοδο 0,13% και τις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης 0,53%.
Οι τραπεζικές μετοχές εμφανίζουν θετικές πρώτες ενδείξεις, με άνοδο 0,39%, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα εταιρειών και τις επιχειρηματικές κινήσεις για να καθορίσουν τις επόμενες επενδυτικές τους κινήσεις.
Η αγορά παραμένει ευάλωτη σε διορθώσεις, αλλά ο αρχικός στόχος για τον Γενικό Δείκτη εντοπίζεται στις 2.050 μονάδες, με πιθανή κίνηση έως τις 2.060 μονάδες, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική τάση.
