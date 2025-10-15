Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση μετά το διήμερο πτωτικό κύμα

. Η ανάκαμψη υποστηρίζεται κυρίως από βελτιωμένο διεθνές κλίμα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση μετά το διήμερο πτωτικό κύμα
15 Οκτ. 2025 11:34
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακάμπτει σήμερα, επιστρέφοντας σε θετικό έδαφος μετά το διήμερο πτωτικό σερί που είχε στοιχίσει πάνω από 2,7%. Η ανάκαμψη υποστηρίζεται κυρίως από βελτιωμένο διεθνές κλίμα, ενώ η εγχώρια επιχειρηματική σκηνή κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο +0,88%, διαμορφούμενος στις 2.074,91 μονάδες, με ημερήσια διακύμανση 11 μονάδων και τζίρο συναλλαγών περίπου 6,5 εκατ. ευρώ. Στο ταμπλό ξεχωρίζει η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία ανακάμπτει κατά +1,66% στα 18,97 ευρώ, μετά το χθεσινό -6,98%, ενώ η Metlen συνεχίζει την πτωτική της πορεία στα 44,15 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες -1,4%.

Ο τραπεζικός δείκτης κινείται σταθεροποιητικά, ενισχυόμενος διστακτικά +0,54% στις 2.413 μονάδες, με την Eurobank να αυξάνεται +1,33% στα 3,666 ευρώ και την Alpha Bank +0,97% στα 3,635 ευρώ. Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέρα από τον ΟΠΑΠ, θετική εικόνα εμφανίζουν η ΔΕΗ (+1,18%) και οι Aegean Airlines και Coca Cola HBC (+1%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχωρίζουν οι μετοχές των ΕΚΤΕΡ (+4,3%) και ΙΛΥΔΑ (+3,6%) που σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, ενώ η ΕΧΑΕ χάνει -0,76%.

Συνολικά, 81 μετοχές κινούνται ανοδικά, 16 καταγράφουν πτώση και 9 παραμένουν αμετάβλητες, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να διαμορφώνεται στα 140,3 δισ. ευρώ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
12:36 «Με χτύπησε επειδή ήμουν γυναίκα και αδύναμη»: Συγκλονίζει η 43χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη Βουλιαγμένης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ