Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση μετά το διήμερο πτωτικό κύμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακάμπτει σήμερα, επιστρέφοντας σε θετικό έδαφος μετά το διήμερο πτωτικό σερί που είχε στοιχίσει πάνω από 2,7%. Η ανάκαμψη υποστηρίζεται κυρίως από βελτιωμένο διεθνές κλίμα, ενώ η εγχώρια επιχειρηματική σκηνή κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο +0,88%, διαμορφούμενος στις 2.074,91 μονάδες, με ημερήσια διακύμανση 11 μονάδων και τζίρο συναλλαγών περίπου 6,5 εκατ. ευρώ. Στο ταμπλό ξεχωρίζει η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία ανακάμπτει κατά +1,66% στα 18,97 ευρώ, μετά το χθεσινό -6,98%, ενώ η Metlen συνεχίζει την πτωτική της πορεία στα 44,15 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες -1,4%.

Ο τραπεζικός δείκτης κινείται σταθεροποιητικά, ενισχυόμενος διστακτικά +0,54% στις 2.413 μονάδες, με την Eurobank να αυξάνεται +1,33% στα 3,666 ευρώ και την Alpha Bank +0,97% στα 3,635 ευρώ. Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέρα από τον ΟΠΑΠ, θετική εικόνα εμφανίζουν η ΔΕΗ (+1,18%) και οι Aegean Airlines και Coca Cola HBC (+1%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχωρίζουν οι μετοχές των ΕΚΤΕΡ (+4,3%) και ΙΛΥΔΑ (+3,6%) που σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, ενώ η ΕΧΑΕ χάνει -0,76%.

Συνολικά, 81 μετοχές κινούνται ανοδικά, 16 καταγράφουν πτώση και 9 παραμένουν αμετάβλητες, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να διαμορφώνεται στα 140,3 δισ. ευρώ.

