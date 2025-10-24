Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρά άνοδος Γενικού Δείκτη

Η αγορά κινείται επιφυλακτικά ανοδικά, με τζίρο 3,5 εκατ. ευρώ και βλέμμα στις τραπεζικές μετοχές

24 Οκτ. 2025 11:22
Pelop News

Με επιφυλακτική ανοδική πορεία ολοκληρώνει την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,25% στο άνοιγμα της σημερινής (24/10) συνεδρίασης και διαμορφώνεται στις 2.043,44 μονάδες. Η κίνηση αυτή ενισχύει τις προοπτικές για θετικό κλείσιμο του πενθήμερου, ενώ η μεταβλητότητα διατηρείται υψηλή, περιορίζοντας την ώθηση προς τις 2.100 μονάδες.

Η ελληνική αγορά φαίνεται να ανακάμπτει από τις πρόσφατες πιέσεις, επαναφέροντας την ισορροπία στο μηνιαίο πρόσημο του Οκτωβρίου. Ο τζίρος των συναλλαγών έφτασε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με ημερήσιες διακυμάνσεις σε εύρος επτά μονάδων (από 2.038,37 έως 2.045,18).

Ο τραπεζικός δείκτης, δείκτης της επενδυτικής ψυχολογίας, παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, κερδίζοντας μόλις 0,15% και σταθεροποιούμενος στις 2.351 μονάδες.

Θετικές τάσεις στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,16% στις 5.161 μονάδες), η Viohalco υποχωρεί κατά 1,21% στα 8,14 ευρώ, ακολουθούμενη από την Aegean που χάνει 1% στα 13,3 ευρώ. Αντίθετα, η ΕΥΔΑΠ κερδίζει 0,6% στα 7,04 ευρώ, εν μέσω προσδοκιών για τιμολογιακές εξελίξεις.

Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,81% στις 2.798 μονάδες), η Intralot ξεχωρίζει με άνοδο 1,6% στα 1,088 ευρώ, πλησιάζοντας την τιμή της ΑΜΚ (1,10 ευρώ).

Συνολικά, 65 τίτλοι κινούνται ανοδικά, 19 πτωτικά και 15 αμετάβλητα, με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς να φτάνει τα 139 δισεκατομμύρια ευρώ.
