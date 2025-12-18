Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος στο άνοιγμα
Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύεται 0,20% στις 2.087,64 μονάδες.
Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.087,64 μονάδες και άνοδο 0,20% (στις 11:00).
Η αξία συναλλαγών ανέρχεται στα 20,15 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE-25) ενισχύεται κατά 0,18%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει κέρδη 0,21%.
Οι επενδυτές παρακολουθούν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, ενώ το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένει ήπιο.
