Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος στο άνοιγμα

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.087,64 μονάδες και άνοδο 0,20% (στις 11:00).

Η αξία συναλλαγών ανέρχεται στα 20,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE-25) ενισχύεται κατά 0,18%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει κέρδη 0,21%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, ενώ το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένει ήπιο.

