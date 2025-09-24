Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια πτώση στον Γενικό Δείκτη εν μέσω υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών

Οι διεθνείς ανησυχίες για τον πληθωρισμό επηρεάζουν την έναρξη της συνεδρίασης

Χρηματιστήριο
24 Σεπ. 2025 11:16
Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε με ήπια πτώση, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,22% στις 2.058 μονάδες. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της διεθνούς υποχώρησης των αγορών, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, που εξέφρασε ανησυχία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη, οι δείκτες κινούνται πτωτικά, με τον γερμανικό DAX στο -0,24%, τον γαλλικό CAC στο -0,36%, τον ιταλικό MIB στο -0,55% και τον Eurostoxx 50 στο -0,23%, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να αναζητούν ευκαιρίες για να κλειδώσουν κέρδη από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Στην Ελλάδα, οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν ώθηση στον Γενικό Δείκτη χθες, με υψηλό ημέρας τις 2.071 μονάδες, κυρίως λόγω της τάσης αύξησης των ποσοστών διανομής κερδών πάνω από 50%. Αντίθετα, στα μη τραπεζικά blue chips η πορεία διαμορφώνεται από τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επικείμενες διανομές προμερισμάτων.

Η σημερινή πορεία θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η διεθνής υποχώρηση θα επηρεάσει τις εγχώριες τιμές, με στηρίξεις να αναμένονται πέριξ των 2.050 μονάδων, ενώ χωρίς διεθνή πίεση, ο Γενικός Δείκτης θα μπορούσε να κινηθεί προς τις 2.070-2.080 μονάδες. Από τις πρώτες συναλλαγές, 32 μετοχές κινούνται ανοδικά και 27 πτωτικά, με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης στο -0,25% και τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο +0,11%.
