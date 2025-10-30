Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση κατά 1%

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 195,66 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.118.702 μετοχές.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση κατά 1%
30 Οκτ. 2025 18:52
Pelop News

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (30.10.25) κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 195,66 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.118.702 μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της Jumbo, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της Motor Oil, της Πειραιώς, της Εθνικής και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.005,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,00%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,26 μονάδες (+0,24%) και κατώτερη τιμή στις 2.002,46 μονάδες (-1,14%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,94%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohaco (+1,33%), της ΔΕΗ (+0,80%), της Jumbo (+0,73%) και του ΟΤΕ (+0,68%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,26%), της Πειραιώς (-2,18%), της Elvalhalcor (-2,19%), της Εθνικής (-2,01%) και της Τιτάν (-2,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 5.349.280 και 4.319.728 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 29,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 10,13 εκατ. ευρώ .

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 74 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren (+6,47%) και Γενική Εμπορίου (+6,03%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-6,87%) και Doppler (-4,17%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4300 -0,59%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,1000 -0,98%

METLEN: 42,6000 -0,93%

OPTIMA: 7,9500 -0,87%

ΤΙΤΑΝ: 39,3000 -2,00%

ALPHA BANK: 3,4750 -0,29%

AEGEAN AIRLINES: 13,2400 -1,63%

VIOHALCO: 8,4000 +1,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0800 -1,37%

ΔΑΑ:10,0700 -0,30%

ΔΕΗ: 15,2000 +0,80%

COCA COLA HBC:39,22200 -0,25%

ΕΛΠΕ: 8,1000 -0,37%

ELVALHALCOR: 3,1300 -2,19%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6800 -2,01%

ΕΥΔΑΠ: 6,9400 -1,98%

EUROBANK: 3,3430 -1,88%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3600 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 26,0000 -2,26%

JUMBO: 27,5200 +0,73%

ΟΛΠ:43,3000 -1,14%

ΟΠΑΠ: 18,1100 -1,90%

ΟΤΕ: 16,4000 +0,68%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8280

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6400 -0,63%.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:43 ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» – Φωτογραφίες
20:34 Αθηνόδωρος: Στις 18 Ιανουαρίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας
20:33 ΟΗΕ: Πάνω από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την εκεχειρία
20:25 Σακελλαροπούλου: Νέα Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ
20:18 Ζάκυνθος: Η δημόσια απάντηση του Διευθυντή Σχολείου που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης
20:05 Πειραιάς: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη 72χρονη, την παρέσυρε λεωφορείο
20:00 Πυρόπληκτοι: Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
19:53 ΝΔ: Συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ενόψει των εσωκομματικών εκλογών
19:46 Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης
19:41 Μητσοτάκης: Στην Αίγυπτο για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών
19:36 Πάτρα: Ένταση στην Ακρωτηρίου για μια θέση στάθμευσης, επενέβη η αστυνομία
19:34 Θ. Κανελλόπουλος στον peloponnisos FM: « Είμαι αισιόδοξος για το ανδρικό βόλεϊ»
19:26 Δυστύχημα Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό
19:17 «Τσουνάμι» λουκέτων στα ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα, η αντίδραση των εργαζομένων
19:16 Δείτε ποιες πατρινές αθλήτριες κλήθηκαν για προπονήσεις-αξιολόγηση με την Εθνική ομάδα Γυναικών
19:09 Δένδιας: Εθελοντική στράτευση γυναικών από το 2026, τι είπε για τα τουρκικά Bayraktar
19:08 Γαλλία: Ένοπλοι ντυμένοι αστυνομικοί μπήκαν σε εργαστήριο χρυσού στη Λυών ΒΙΝΤΕΟ
19:00 BRIDGES Jazz Festival στο Θέατρο «Λιθογραφείον»: Εμπειρία ακρόασης
18:52 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση κατά 1%
18:40 Έχει πάρει τον «αέρα» των Ελλήνων ο Βασίλης Σπανούλης – Μόνο νίκες στην Ελλάδα με τη Μονακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ