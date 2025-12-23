Χρηματιστήριο Αθηνών: Κοντά στα υψηλά του 2025

Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει τις 2.130 μονάδες ενώ οι συναλλαγές παραμένουν υποτονικές, με σημαντικές κινήσεις σε τράπεζες και blue chips

23 Δεκ. 2025 11:25
Pelop News

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρέθηκε σήμερα κοντά στις 2.130 μονάδες, με συναλλαγές περίπου 8 εκατ. ευρώ στα πρώτα είκοσι λεπτά από το άνοιγμα, ενισχύοντας την αισιοδοξία για κλείσιμο της χρονιάς κοντά στο υψηλό του 2025, στις 2.135 μονάδες.

Η υπέρβαση της ζώνης 2.094–2.111 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα, με εκτιμήσεις να φτάνουν έως και τις 2.400 μονάδες. Στη Wall Street καταγράφηκε συγκρατημένη άνοδος με στήριξη από τον τεχνολογικό τομέα, ενώ η τιμή του χρυσού έφτασε σε ιστορικό υψηλό, στα 4.450 δολάρια ανά ουγγιά.

Σημαντικές κινήσεις καταγράφονται σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης: η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 31,40 ευρώ με οριακή πτώση 0,25%, η Πειραιώς ενισχύεται άνω του 1% στα 7,11 ευρώ, η Metlen κερδίζει 1,82% στα 42,50 ευρώ, ενώ η Τιτάν σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό στα 50,90 ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ διαπραγματεύεται στα 3,05 ευρώ, η Άλφα στα 3,62 ευρώ και η Eurobank στα 3,53 ευρώ, με οριακές διακυμάνσεις για τις συστημικές τράπεζες.

Παράλληλα, σήμερα ξεκινά η δημόσια πρόταση για την Ακρίτας, με στόχο την έξοδο της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η Βιοχάλκο υποχωρεί κατά 1,1%. Η ΔΕΗ διερευνά για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια τη ζώνη άνω των 18 ευρώ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των blue chips και των τραπεζών, ενόψει των τελευταίων συνεδριάσεων του έτους και με στόχο την εκτίμηση των τελικών αποτελεσμάτων του 2025.

