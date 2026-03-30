Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση και χαμηλό τεσσάρων μηνών – Στο «κόκκινο» ο Γενικός Δείκτης

Σε αρνητικό έδαφος παρέμεινε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικός Δείκτης να υποχωρεί σε χαμηλό τεσσάρων μηνών και να αδυνατεί να ακολουθήσει την ήπια ανοδική αντίδραση των διεθνών αγορών.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (30/3), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.006,93 μονάδες, σημειώνοντας πτώση -0,86%. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μάλιστα, υποχώρησε ενδοσυνεδριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, καταγράφοντας χαμηλό στις 1.998,66 μονάδες.

Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις αρχές Νοεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται στο -5,37%, ενώ μόνο τον Μάρτιο οι απώλειες αγγίζουν το -11,88%.

Πιέσεις σε μετοχές – «Βουτιά» για CrediaBank

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν επιμέρους τίτλοι, με τη CrediaBank να καταγράφει πτώση άνω του -8%. Οι επενδυτές προσαρμόζουν τις θέσεις τους ενόψει της εν εξελίξει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης τα 0,8 ευρώ ανά μετοχή, έναντι τιμής αγοράς κοντά στο 1,1 ευρώ.

Παράλληλα, σημαντική συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στην Ιατρικό Αθηνών, όπου πακέτο 2 εκατ. μετοχών άλλαξε χέρια λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, έναντι 3,24 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 2,3% του μετοχικού κεφαλαίου.

Υποχώρηση αποδόσεων στα ομόλογα

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς αποκλιμακώθηκε κάτω από το 4%, διαμορφούμενη στο 3,95%.

Την ίδια ώρα:

το αμερικανικό 10ετές κινείται στο 4,347%

το γερμανικό bund στο 3,045%

το βρετανικό gilt στο 4,926%

το ιταλικό 10ετές στο 3,999%

Η αποκλιμάκωση αποτυπώνει επιλεκτική αποκλιμάκωση του ρίσκου, παρά το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας.

Στο επίκεντρο η αξιολόγηση του MSCI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στον MSCI, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές.

Τυχόν απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2026, καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα σημαντικών αλλαγών στη στάθμιση της ελληνικής αγοράς στους διεθνείς δείκτες.

Γεωπολιτικές εντάσεις και διεθνείς πιέσεις

Το διεθνές περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν έντονα το επενδυτικό κλίμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δίνοντας παράταση στο τελεσίγραφο για συμφωνία. Ωστόσο, οι επιθέσεις των Χούθι και η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.

Η ενεργειακή αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, με τις τιμές να αντιδρούν σε κάθε νέα εξέλιξη από τον Περσικό Κόλπο.

Εγχώριες εξελίξεις και εταιρικά νέα

Στο εσωτερικό, ξεκίνησε η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, με σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές.

Η συμμετοχή cornerstone επενδυτών, όπως η Fiera και η Discovery Capital, έχει ήδη εξασφαλίσει περίπου το 35% της έκδοσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία έχει ήδη υπερκαλυφθεί.

Παράλληλα:

ξεκίνησε η διαπραγμάτευση νέων μετοχών της Real Consulting μετά την εξαγορά της OTS

αναμένονται οικονομικά αποτελέσματα από εταιρείες όπως η Τράπεζα Κύπρου, η Fourlis και ο ΟΛΠ

Μεικτή εικόνα στις διεθνείς αγορές

Στη Wall Street, η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με ισχυρές πιέσεις, με τον Dow Jones να εισέρχεται σε τεχνική διόρθωση και τον S&P 500 να βρίσκεται κοντά στο ίδιο όριο.

Σήμερα καταγράφεται ήπια ανοδική αντίδραση, ενώ στην Ευρώπη ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά περίπου +0,5%.

Αντίθετα, στην Ασία οι βασικοί δείκτες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, επιβεβαιώνοντας το εύθραυστο κλίμα στις αγορές.

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης

Το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει εγκλωβισμένο σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, με τις πιέσεις να συνδέονται τόσο με διεθνείς εξελίξεις όσο και με εγχώριες εταιρικές κινήσεις.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, καθώς οι επενδυτές αναζητούν σαφή κατεύθυνση, εν αναμονή τόσο των αποφάσεων του MSCI όσο και της αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.

