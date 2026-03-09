Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη

Στις ορέξεις των πωλητών αφήνεται και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο εξαιτίας της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή που «χτυπά κόκκινο», με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να οπισθοχωρεί σε επίπεδα που είχε να δει από τον περασμένο Νοέμβριο.

Sell off καταγράφεται και στις διεθνείς αγορές, οι οποίες αποτιμούν μια πιο παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που σχετίζεται με το Ιράν, μετά την κλιμάκωση των εντάσεων από τις ΗΠΑ και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, με επίκεντρο τον Περσικό Κόλπο.

Με ράλι +30% ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες πλησίασαν ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Πλέον, το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται στο +14,2% και τα $103,8 το βαρέλι και το μπρεντ στο +17% και τα $108,4 το βαρέλι.

Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,45% και διαπραγματεύεται στις 2.091,89 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.036,77 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.109,22 μονάδες. Ο ΓΔ βρίσκεται κοντά στο αρνητικό ρεκόρ της φετινής χρονιάς, που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη 3 Μαρτίου (2.074,42 μονάδες). Τα βιομηχανικά blue chips δέχονται σήμερα τις ισχυρότερες πιέσεις, με πτώση άνω του -3% για τον κλαδικό δείκτη FTSE IN. Με απώλειες κοντά στο -2% ακολουθούν οι τράπεζες.

Δραματική ήταν η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου για τη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς κατέγραψε «βουτιά» -6,8% λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η εγχώρια αγορά απώλεσε περίπου 10,4 δισ. ευρώ από την κεφαλαιοποίησή της το τελευταίο πενθήμερο. Οι τράπεζες δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις χάνοντας -8,35%. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης επανήλθε στα επίπεδα από τα οποία ξεκίνησε την φετινή χρονιά, δηλαδή στην περιοχή των 2.120 μονάδων.

Πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών η Dimand δημοσίευσε το flash note των ετήσιων αποτελεσμάτων της. Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, τις οικονομικές τους επιδόσεις θα ανακοινώσουν επίσης την Τρίτη (10/3) η Trek Development, την Τετάρτη (11/3) η Σαράντης και την Πέμπτη (12/3) η Aegean και η MIG. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Τρίτη (17/3) Trade Estates, Τετάρτη (18/3) Autohellas και Πέμπτη (19/3) ΔΕΗ, Titan, Μοτοδυναμική και Lavipharm.

Στάση αναμονής κράτησε η DBRS σχετικά με την ελληνική οικονομία, διατηρώντας αμετάβλητο το rating (ΒΒΒ) και τις σταθερές προοπτικές (trend), με τον καναδικό οίκο να ανοίγει την αυλαία των φετινών αξιολογήσεων την περασμένη Παρασκευή. Η δράση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή 13/3 με τη Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και την επόμενη 20/3 με την Scope Ratings (BBB με θετικό outlook). Θα ακολουθήσουν η Standard and Poor’s (BBB με σταθερό outlook) στις 24 Απριλίου και η Fitch (BBB με σταθερό outlook) στις 8 Μαΐου.

Η CrediaBank πραγματοποιεί διαδικτυακά σήμερα την Capital Markets Day 2026, όπου έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν διεθνείς θεσμικοί επενδυτές. Η διοίκηση θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και τη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας, καθώς και χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την HSBC Bank Malta, στην οποία η CrediaBank έχει συμφωνήσει να αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 70,03%.

Νέα ισχυρή πτώση για τις μετοχές

Απώλειες -1,79% καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 2.307,56 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημειώνει πτώση -1,82% στις 5.290,80 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται χαμηλότερα κατά -2,72% στις 2.573,76 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 166,77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,01 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 27,9 εκατ. ευρώ κάνει η Eurobank και ακολουθεί η ΕΤΕ με 21,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 143,86 δισ. ευρώ. Στο «κόκκινο» διαπραγματεύονται 105 μετοχές, έναντι 11 που ενισχύονται και 4 που παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί κατά -2,5%, η Πειραιώς κατά -1,9%, η Eurobank κατά -1,2% και η Εθνική κατά -0,9%. Η Τράπεζα Κύπρου χάνει -3,7%, η CrediaBank -2,6% και η Optima bank -5%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ElvalHalcor καταγράφει «βουτιά» -6,2% και η Viohalco -6,1%. Με απώλειες άνω του -5% ακολουθούν η Titan και η Cenergy. Πάνω από -3% χάνουν η Aktor και η Σαράντης. Κατά τουλάχιστον -2% υποχωρούν η ΔΕΗ, η Aegean και η Lamda Development. Από την άλλη πλευρά, ανοδικά επιμένουν οι μετοχές των διυλιστηρίων λόγω του «άλματος» στις τιμές του πετρελαίου. Η Motor Oil κερδίζει +1,1% και κινείται πάνω από τα 37 ευρώ, βλέποντας τα ιστορικά υψηλά της. Η HELLENiQ ENERGY ενισχύεται κατά +0,3% και επιστρέφει στα 9 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι διολισθαίνει πάνω από -5%. Απώλειες άνω του -4% καταγράφουν η Qualco και ο ΟΛΘ. Πτώση άνω του -3% σημειώνουν η Bally’s Intralot, η Autohellas και η Noval Property. Κατά τουλάχιστον -2% υποχωρούν η Austriacard, η Fourlis, η ΑΒΑΞ, ο ΟΛΠ, η Dimand, ο ΑΔΜΗΕ, η Intracom Holdings, η Quest και η Profile.

Νέες βαριές απώλειες στις παγκόσμιες αγορές

Πανικός επικρατεί στα χρηματιστήρια του πλανήτη, καθώς μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Η Wall Street κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον περασμένο Νοέμβριο και ετοιμάζεται να ξεκινήσει ξανά στο «κόκκινο», με απώλειες που αναμένεται να προσεγγίσουν το -2%. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ώθησε τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τους φόβους ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να επιβραδύνει την αμερικανική οικονομία και να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Ισχυρές αναταράξεις και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η «εκτίναξη» των τιμών του πετρελαίου προκαλεί μαζικές ρευστοποιήσεις. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολισθαίνει κατά -2%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά -1,6%, ο γερμανικός DAX -2,2% και ο γαλλικός CAC 40 -2,5%. Στο «κόκκινο» και οι ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei στο -5,2% και τον νοτιοκορεάτικο Kospi στο -6%.

