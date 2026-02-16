Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής

Μικρές μεταβολές στο ταμπλό, η αξία συναλλαγών στα 18,8 εκατ. ευρώ.

Χρηματιστήριο
16 Φεβ. 2026 11:21
Pelop News

Το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει σημάδια κόπωσης, με τους αγοραστές να αδυνατούν να αντιδράσουν μετά το ισχυρό sell-off της Παρασκευής (-2,8%), που έβαλε τέλος στο σερί των 8 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί οριακά κατά -0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.287,20 μονάδες (χαμηλό ημέρας 2.283,14 – υψηλό 2.304,02). Το εύρος διακύμανσης περιορίζεται σε περίπου 21 μονάδες, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 157,36 δισ. ευρώ.

Η απόδοση του ΧΑ από την αρχή του 2026 παραμένει θετική, κοντά στο +8%.

Τράπεζες και blue chips

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά -0,23% στις 2.627,03 μονάδες. Ενδεικτικά:

  • Εθνική Τράπεζα: -0,6%
  • Eurobank: -0,3%
  • Alpha Bank: -0,2%
  • Πειραιώς: +0,1%
  • Τράπεζα Κύπρου: +1,3%
  • CrediBank: -0,6%

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση:

  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: -2,6% (3η συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση μετά από ρεκόρ)
  • ΔΕΗ, Motor Oil, Aktor, Aegean: πτώση ~ -1%
  • Titan: +3,4% (αντίδραση μετά την πτώση -9% της Παρασκευής)
  • Metlen, HELLENiQ ENERGY, ElvalHalcor, ΔΑΑ: +1% και άνω

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση:

  • ΑΔΜΗΕ: -3,2% (μετά το «πράσινο φως» για αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. €)
  • Dimand, Autohellas: ~ -2%
  • Austriacard, Bally’s Intralot, Profile: +1% και άνω

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 18,77 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα πραγματοποιεί τζίρο 4 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες με πάνω από 2 εκατ. ευρώ η καθεμία.

