Χρηματιστήριο Αθηνών: Πρωινό άλμα προς υψηλότερα επίπεδα
17 Νοέ. 2025 11:26
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα με αποφασιστική άνοδο και θετική ψυχολογία, σπάζοντας ξανά το φράγμα των 2.070 μονάδων και πλησιάζοντας επικίνδυνα κοντά στις 2.080, ένα επίπεδο που δεν έχει «πατήσει» σταθερά από τις αρχές του έτους.

Ο Γενικός Δείκτης σημειώνει κέρδη 0,88%, δηλαδή +18 μονάδες, και διαμορφώνεται στις 2.077,41 μονάδες. Η εικόνα είναι ξεκάθαρα ανοδική: από τις 98 μετοχές που έχουν ήδη συναλλαγές, οι 67 κινούνται με θετικό πρόσημο, μόλις 18 είναι πτωτικές και 13 αμετάβλητες.

Η μεγάλη «βεντάλια» της ανόδου έχει δύο βασικούς πρωταγωνιστές:

  • Την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch το βράδυ της Παρασκευής σε «BBB» (επίπεδο investment grade με σταθερές προοπτικές), που λειτουργεί σαν ισχυρό καταλύτη για τις τράπεζες. Ο τραπεζικός δείκτης εκτοξεύεται +1,11% και ξεπερνά τις 2.340 μονάδες, με την Alpha Bank να πρωταγωνιστεί (+1,56%), ακολουθούν Eurobank (+1,42%) και Πειραιώς (+1,08%).
  • Τις δύο μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με την Ουκρανία που ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο:
    • Η Aktor Group (θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ) θα προμηθεύσει άμεσα αμερικανικό LNG στο Κίεβο (+1,21%).
    • Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε deal ύψους 1,5 δισ. ευρώ για ενεργειακά έργα (+1,00%).

Παράλληλα, η αγορά έχει στραμμένο το βλέμμα στην ΕΧΑΕ: η μετοχή της υποχωρεί -1,33% στα 5,94 ευρώ (αισθητά κάτω από τα 6,30 ευρώ που προσφέρει η Euronext στη δημόσια πρόταση). Η προθεσμία αποδοχής λήγει σήμερα το μεσημέρι και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ποσοστό συμμετοχής έχει ήδη ξεπεράσει το κρίσιμο όριο του 50% + 1 μετοχή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της εξαγοράς

