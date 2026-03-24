Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 2,07% και κλείσιμο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο

Σε ισχυρή υποχώρηση επέστρεψε την Τρίτη 24 Μαρτίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.058,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,07% και καταγράφοντας το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 20 Νοεμβρίου 2025. Στη διάρκεια της συνεδρίασης βρέθηκε ακόμη και κάτω από τις 2.050 μονάδες, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά τις 2.048,49 μονάδες.

Η σημερινή εικόνα ουσιαστικά ακύρωσε πλήρως το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα, με την αγορά να επιστρέφει σε έντονα αμυντική στάση. Σε επίπεδο μήνα, οι απώλειες διευρύνονται περίπου στο 9,6%, ενώ από την αρχή του έτους ο δείκτης κινείται πλέον σε αρνητικό έδαφος.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι τράπεζες, με την Εθνική και τη Eurobank να δέχονται τις μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις, ενώ ισχυρές απώλειες σημειώθηκαν και σε βαριά χαρτιά της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι Viohalco, Metlen, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πτώση καταγράφηκε και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με μετοχές όπως οι ΑΒΑΞ, Alter Ego Media, Austriacard και Profile να κινούνται χαμηλότερα.

Η αναστροφή της τάσης συνδέθηκε με τη νευρικότητα που παραμένει στις διεθνείς αγορές, καθώς το αρχικό θετικό κλίμα από τις δηλώσεις Τραμπ για προσωρινή παύση επιθέσεων και πιθανές συνομιλίες με το Ιράν αποδυναμώθηκε, μετά τις διαψεύσεις από την Τεχεράνη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για την επενδυτική συμπεριφορά.

Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 25 Μαρτίου λόγω της αργίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



