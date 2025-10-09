Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταθεροποίηση γύρω από τις 2.080 μονάδες

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει στασιμότητα σήμερα, με τους επενδυτές να υιοθετούν συντηρητική στάση, χωρίς να αφήνουν πίσω τα κέρδη που προέκυψαν μετά την αναβάθμιση του FTSE Russell.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται πέριξ των 2.080 μονάδων, με την αγορά να διστάζει να προσεγγίσει το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, το οποίο θα σήμαινε νέα υψηλά 15 ετών.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταγράφει οριακή πτώση -0,24% στις 2.078,67 μονάδες, χάνοντας 5,5 μονάδες σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο στις 2.083,59 μονάδες. Η ημερήσια διακύμανση περιορίζεται σε 8 μονάδες (από 2.077,97 έως 2.086,75 μονάδες), ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 10,6 εκατ. ευρώ, με περίπου μισό εκατομμύριο να αφορά προσυμφωνημένα πακέτα.

