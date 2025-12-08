Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταθεροποίηση γύρω από τις 2.100 μονάδες με αντίρροπες τάσεις

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει σταθεροποιητικές κινήσεις γύρω από τις 2.100 μονάδες, με αντίρροπες τάσεις από «σορτάκηδες» και κέρδη από τέλος έτους

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταθεροποίηση γύρω από τις 2.100 μονάδες με αντίρροπες τάσεις
08 Δεκ. 2025 11:14
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει σταθεροποιητικές κινήσεις γύρω από τις 2.100 μονάδες, με αντίρροπες τάσεις μεταξύ επενδυτών που επιδιώκουν άνοδο των μετοχών στο πλαίσιο των «windows dressing» και αυτών που ρευστοποιούν υπεραξίες ενόψει λήξης της χρονιάς.

Η αγορά έχει προεξοφλήσει τη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve στις 10 Δεκεμβρίου. Εάν η μείωση δεν πραγματοποιηθεί, αναμένεται έντονη πίεση στις μετοχές. Μέχρι στιγμής, οι κινήσεις είναι ήπιες και δεν αναμένονται δραματικές αλλαγές εκτός εξωτερικών παραγόντων, όπως ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύρραξης στην Ουκρανία ή θετικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX σημειώνει οριακή άνοδο, ο γαλλικός CAC και ο Eurostoxx 50 υποχωρούν ελαφρά, ενώ ο ιταλικός MID παραμένει σταθερός.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες (-0,25%) και λίγο μετά τις 11:05 ανέκαμψε οριακά κατά 0,1% στις 2.106 μονάδες. Από τις μετοχές που διαπραγματεύονται, 42 κινούνται ανοδικά και 27 πτωτικά.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχωρεί 0,3%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap αυξάνεται 0,34%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης παρουσιάζει μικρή άνοδο στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, η Metlen δέχεται πτωτικές πιέσεις από ξένους «σορτάκηδες», ενώ ανοδικά κινούνται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΠΑΠ, η Ακτωρ, η ΔΕΗ, η Motor Oil (σε νέα ιστορικά υψηλά), η Cenergy και το ΔΑΑ.

