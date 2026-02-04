Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ανοδικά, κοντά στις 2.400 μονάδες

Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη τον Φεβρουάριο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ανοδικά, κοντά στις 2.400 μονάδες
04 Φεβ. 2026 11:21
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει σε θετικό έδαφος και συνεχίζει την ανοδική του πορεία, πλησιάζοντας σταθερά το ψυχολογικό όριο των 2.400 μονάδων. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη τον Φεβρουάριο του 2026, παρά τις διεθνείς ανησυχίες και τα τεχνικά υπερ-αγορασμένα επίπεδα.

Σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο +0,67% στις 2.385,96 μονάδες, προσθέτοντας περίπου 16 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.370,13 μονάδες). Το εύρος των ημερήσιων διακυμάνσεων κυμάνθηκε μεταξύ 2.378,74 και 2.387,18 μονάδων, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 11 εκατ. ευρώ.

Τραπεζικός κλάδος – Συσσώρευση στα υψηλά

Ο τραπεζικός δείκτης, που κινείται με απόδοση +23% από την αρχή του έτους, συνεχίζει να συσσωρεύει στα υψηλά 10ετίας, καταγράφοντας ήπια άνοδο +0,53% στις 2.844 μονάδες.

Επιμέρους κινήσεις:

  • Τρ. Πειραιώς +0,84% στα 8,874 ευρώ (νέο υψηλό 5ετίας)
  • Eurobank +1,32% στα 4,236 ευρώ
  • Εθνική Τράπεζα +0,32% στα 15,765 ευρώ
  • Alpha Bank αμετάβλητη στα 4,40 ευρώ (υψηλό 10ετίας)
  • Τρ. Κύπρου +0,41% στα 9,76 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό)
  • Optima Bank +1,44% στα 9,18 ευρώ (νέο ρεκόρ)

Κύριες κινήσεις στον FTSE 25

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,65% και 6.095 μονάδες):

  • Lamda Development +1,71% στα 7,12 ευρώ
  • Coca-Cola HBC +1,19% στα 47,66 ευρώ (κοντά στο ιστορικό υψηλό των 47,9 ευρώ ενόψει αποτελεσμάτων 2025 στις 10/2)
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +1,05% στα 34,56 ευρώ (σε αχαρτογράφητα επίπεδα)
  • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ +1,07% στα 4,73 ευρώ
  • Jumbo -0,93% στα 25,6 ευρώ (ενόψει Γ.Σ. για μέρισμα 0,50 €/μετοχή και guidance κερδοφορίας 310–320 εκατ. €)
  • Aktor Group -0,93% στα 10,6 ευρώ

Μεσαία κεφαλαιοποίηση

Ο δείκτης mid cap παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος (0,00% και 2.859 μονάδες). Ενδεικτικά:

  • ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών -0,50% στα 3,03 ευρώ (εν αναμονή ΑΜΚ ~1 δισ. €)
  • Δομική Κρήτης +3,52% στα 2,35 ευρώ (μετά την ανάληψη νέων έργων σε Ίο και Ελ. Βενιζέλος)

Συνολικά στο ταμπλό: 43 μετοχές ενισχύθηκαν, 41 υποχώρησαν και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 162,0 δισ. ευρώ.

