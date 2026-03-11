Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό κλείσιμο για τον Γενικό Δείκτη και μικρά κέρδη

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 209,25 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.900.025 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,16%.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό κλείσιμο για τον Γενικό Δείκτη και μικρά κέρδη
11 Μαρ. 2026 18:35
Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (11.3.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρά την αρχική υποχώρηση, με την αγορά να κινείται κόντρα στην καθοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines, του ΟΤΕ, της Optima και του ΟΛΠ. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.183,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.158,26 μονάδες (-0,94%) και υψηλότερη τιμή στις 2.186,83 μονάδες (+0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 209,25 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.900.025 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+5,08%), του ΟΤΕ (+3,55%), της Optima Bank (+2,57%) και του ΟΛΠ (+2,19%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,97%), της Σαράντης (-1,72%), της Εθνικής (-0,98%) και της Τιτάν (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Euroobank διακινώντας 8.195.352 και 6.214.567 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 35,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 28,776 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 34 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ (+8,49%) και Profile (+8,36%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-4,24%) και Dimand (-3,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,6800 +0,56%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,9400 +1,36%

METLEN: 36,8000 +1,10%

OPTIMA: 9,1900 +2,57%

ΤΙΤΑΝ: 45,9000 -0,97%

ALPHA BANK: 3,5450 +0,82%

AEGEAN AIRLINES: 12,4000 +5,08%

VIOHALCO: 14,3600 +1,84%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,0000 +1,33%

ΔΑΑ: 10,8800 -0,27%

ΔΕΗ: 17,4000 -1,58%

COCA COLA HBC: 52,5500 -0,76%

ΕΛΠΕ: 9,1450 +0,61%

ELVALHALCOR: 3,9700 +1,93%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,6150 -0,98%

ΕΥΔΑΠ: 8,5500 +1,18%

EUROBANK: 3,6460 -0,82%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3600 +0,63%

MOTOR OIL: 37,5400 +0,64%

JUMBO: 23,6000 -0,08%

ΟΛΠ: 37,4000 +2,19%

ΟΠΑΠ: 14,9600 +0,27%

ΟΤΕ: 17,5000 +3,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,6500 +0,87%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,6800 -1,72%

