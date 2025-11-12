Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί μέρα ανόδου και πάνω από 2.050 μονάδες ο ΓΔ

Την τρίτη συνεχόμενη άνοδό του κατέγραψε το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να έχουν τα ηνία καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.050 μονάδες για πρώτη φορά από τα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου. Οι πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα 9μήνου των εισηγμένων έδωσαν τον τόνο, ενώ βελτιωμένο είναι το κλίμα και στο εξωτερικό λόγω του τερματισμού του shutdown στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (12/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 29,14 μονάδες ή +1,44% και έκλεισε στις 2.053,58 μονάδες. Σε περίπου 21 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.033,96 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.055,16 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 14 Οκτωβρίου (2.056,86 μονάδες). Το τελευταίο τριήμερο έχει κερδίσει σωρευτικά +3,36%. Η άνοδος εντός του Νοεμβρίου διαμορφώνεται σε +2,93% και η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +39,73%.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον εξαπλώθηκε σε όλο το ταμπλό, με την Εθνική, την Πειραιώς και την CrediaBank να ξεχωρίζουν από τις τραπεζικές μετοχές. Σε νέο υψηλό 26 ετών έκλεισε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπερβαίνοντας τα 24 ευρώ για πρώτη φορά από το τέλος Δεκεμβρίου 1999 – αρχές Ιανουαρίου 2000. Κέρδη σημείωσε και η ΔΕΗ, η οποία διεύρυνε το ρεκόρ 16 ετών. Σημαντικά ενισχύθηκε και η Motor Oil, που έφτασε σε υψηλό 18 μηνών. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης η Viohalco και η ElvalHalcor, κλείνοντας σε ιστορικό υψηλό και νέο ρεκόρ 18ετίας, αντίστοιχα. Ράλι έκανε η Aegean με ώθηση από την αύξηση κατά +12% στα καθαρά κέρδη 9μήνου, τα οποία έφτασαν τα 148 εκατ. ευρώ.

Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της Lamda Development, με τη διαδικασία να διαρκεί έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ (ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ), ενώ το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 3,8% και 4,1%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ομόλογο θα διατεθούν κατά κύριο λόγο στα έργα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού με έμφαση στις οικιστικές αναπτύξεις, οι οποίες θα «τρέξουν» από την εταιρεία έως το 2030.

Τα οικονομικά μεγέθη γ’ τριμήνου και εννεαμήνου ανακοινώνουν αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Austriacard Holdings. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα 17 Νοεμβρίου – ElvalHalcor, Lavipharm, Τρίτη 18 Νοεμβρίου – ΔΕΗ, Trade Estates, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου – Motor Oil, Cenergy, Quest, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου – CrediaBank, Κρι Κρι, Ideal, Alpha Trust Ανδρομέδα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Premia Properties.

Την ερχόμενη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου η Fitch Ratings θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB-» και θετικές προοπτικές (outlook) και θα κλείσει τον κύκλο των αξιολογήσεων της φετινής χρονιάς. Την προηγούμενη εβδομάδα η Scope αναβάθμισε το outlook σε θετικό, κρατώντας σταθερό το rating σε «ΒΒΒ».

