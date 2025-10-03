Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος

Με θετικά πρόσημα κινείται η αγορά, ενισχυόμενη από τα ιστορικά υψηλά στις διεθνείς αγορές.

03 Οκτ. 2025 11:27
Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει την ανοδική του πορεία για τρίτη διαδοχική ημέρα, αξιοποιώντας εν μέρει την ευνοϊκή συγκυρία από τα ιστορικά υψηλά στη Wall Street και σε μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Παρά την αρχική διστακτική κίνηση, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να διασπάσει το σημείο αντίστασης των 2.060 μονάδων, με στόχο να διατηρηθεί πάνω από αυτά τα επίπεδα, ενώ οι 2.070 μονάδες παραμένουν στο ορίζοντα.

Στη σημερινή συνεδρίαση (3/10), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,6%, φτάνοντας στις 2.069,51 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.070,13 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας καταγράφεται στις 2.054,24 μονάδες. Η αγορά οδεύει προς δεύτερη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, καθώς θα απαιτηθεί πτώση τουλάχιστον -1,23% για να χαθεί το θετικό πρόσημο της εβδομάδας.

Σημαντικό γεγονός για την αγορά αποτελεί το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Intralot, ύψους 350-450 εκατ. ευρώ, στις 16:00 σήμερα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρή θεσμική ζήτηση, με υπερκάλυψη που ξεπερνά τρεις φορές. Προσφορές κάτω των 1,1 ευρώ δεν θα γίνουν δεκτές. Η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ξεκινά την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.
