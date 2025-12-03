Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποχώρησε ξανά κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Το ελληνικό χρηματιστήριο έχασε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του προηγούμενου διημέρου, με αποτέλεσμα να οπισθοχωρήσει εκ νέου κάτω από το ορόσημο των 2.100 μονάδων. Ο τραπεζικός κλάδος δέχθηκε τις ισχυρότερες πιέσεις στο ταμπλό, με τους πωλητές να εντείνουν τις κινήσεις τους κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (3/12), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 21,33 μονάδες ή -1,01% και έκλεισε στις 2.086,55 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.110,30 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο το ΧΑ «έσβησε» σχεδόν όλα τα κέρδη που αποκόμισε στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου. Η απόδοση εντός του τρέχοντος έτους ανέρχεται πλέον σε +41,97%.

Από τις τραπεζικές μετοχές, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η Eurobank και η Εθνική. Άξιο αναφοράς ένα mega πακέτο της Τράπεζας Πειραιώς, που πέρασε λίγο μετά τις 11:30 έναντι 7,127 ευρώ ανά μετοχή. Πιο συγκεκριμένα, άλλαξαν χέρια 3,63 εκατ. τεμάχια, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 25,88 εκατ. ευρώ. Στα blue chips υποχώρησαν σημαντικά η Metlen, η Coca-Cola HBC και ο ΟΤΕ. Από την άλλη πλευρά, η Viohalco έμεινε με το «πόδι στο γκάζι», σημειώνοντας νέο ρεκόρ και κάνοντας ένα ακόμη βήμα για να κατακτήσει για πρώτη φορά τα 11 ευρώ.

Παρά τη σημερινή πτώση, διατηρείται το θετικό μομέντουμ με ώθηση από την αισιοδοξία στο εξωτερικό και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed. Το roashow της Morgan Stanley και του ΧΑ στο Λονδίνο έχει επίσης βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα στο εσωτερικό. Στήριξη παρέχουν και τα ευοίωνα reports των αναλυτών για τις ελληνικές μετοχές, με τον τραπεζικό κλάδο να έχει την τιμητική του.

Οι εξελίξεις στις τράπεζες λόγω της αντίστροφης συγχώνευσης με τις Holdings

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση της Eurobank με βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την αντίστροφη συγχώνευση με την Eurobank Holdings. Οι μετοχές της Holdings θα διαπραγματευτούν για τελευταία φορά στις 9 Δεκεμβρίου, πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης στις 12 Δεκεμβρίου. Οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, δηλαδή στις 15 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, ξεκινά εκ νέου το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών με υπόλοιπο 123 εκατ. ευρώ το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 29 Απριλίου 2026.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην εισαγωγή του συνόλου των 4,9 δισ. υφιστάμενων μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της και πριν από την προγραμματισμένη αντίστροφη συγχώνευση με την Piraeus Financial Holdings, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Δεκεμβρίου.

Η Aktor προχωρά στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 90 εκατ. ευρώ και τη διάρκειά του να είναι πενταετής. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε την κατ’ αρχήν πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής των έως 140.000 κοινών ονομαστικών ομολογιών της Aktor που θα προκύψουν από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €140.000.000 και ενέκρινε την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ.

Επιφυλακτικοί οι επενδυτές στο εξωτερικό

Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με την αμερικανική αγορά να σταθμίζουν τα κρίσιμα οικονομικά στοιχεία που θα επηρεάσουν την κατεύθυνση της Fed, κυρίως την επόμενη χρονιά. Τα προγνωστικά για τρίτη μείωση επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου, έχουν ενισχυθεί και πάλι σημαντικά. Στο επίκεντρο έχουν τεθεί σήμερα τα ανησυχητικά στοιχεία της ADP για την αμερικανική απασχόληση.

Θετικά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και το κλίμα παραμένει ασταθές εν όψει των στοιχείων που αναμένεται να δημοσιευθούν για την αμερικανική οικονομία, αλλά και λόγω της αύξησης του γεωπολιτικού ρίσκου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,2%, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη +0,1% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται ανοδικά κατά +0,2%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί οριακά. Ο ισπανικός IBEX 35 «σκαρφαλώνει» κατά +1,5% στις 16.715 μονάδες, που αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό, με ώθηση από τις ισχυρές επιδόσεις της Inditex.

